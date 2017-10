330 43

Befesa S.A. fija el rango de precio de su OPV entre 28,00 euros y 38,00 euros por acción

20/10/2017 - 10:35

Befesa S.A. (“Befesa” o la “Compañía”) y sus actuales propietarios, fondos asesorados por la empresa de private equity Triton, han fijado el rango de precio de las acciones ofrecidas en la Oferta Pública de venta (la “OPV” o la “Oferta”) entre 28,00 euros y 38,00 euros por acción.

La Compañía hará público en su página web (www.befesa.com) el Folleto de la OPV (el “Folleto1”), el cual contiene información detallada acerca de la OPV. El precio final de la oferta de venta se determinará durante el proceso de aceptación de órdenes de compra. El periodo de la oferta dará comienzo justo un día laboral después de que el Folleto haya sido aprobado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”), haya sido notificado al regulador alemán, German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) y haya sido publicado.

La oferta base consistirá de 14.308.000 acciones ordinarias (la “Oferta Base de Acciones”) actualmente en propiedad de fondos asesorados por Triton (el “Accionista Vendedor”). Adicionalmente, el Accionista Vendedor proporcionará hasta un 15% de la Oferta Base de Acciones para cubrir la opción de sobre-adjudicación (las “Acciones del Greenshoe”). Esto implica una oferta base por un volumen de entre 461 millones de euros y 625 millones de euros y un volumen de acciones en circulación (“free float”) por encima del 48% del capital social de Befesa, asumiendo la adjudicación de todas las acciones del Greenshoe.

La Compañía ha acordado un periodo de bloqueo de venta de acciones (“lock-up period”) de seis meses para Triton y la Compañía, así como de doce meses para el equipo directivo de la Compañía.

Las órdenes de compra recibidas durante el proceso de recepción de órdenes determinarán el precio por acción final de la oferta de venta, así como el número final de acciones adjudicadas, lo cual se espera que ocurra el 2 de noviembre de 2017. El primer día de cotización de las acciones de Befesa en el mercado regulado (Prime Standard) de la bolsa de Fráncfort se espera que sea el 3 de noviembre de 2017.

Javier Molina, CEO de Befesa, ha dicho: “Hemos recibido muestras de interés muy positivas por parte de inversores y otros grupos de interés desde qué anunciamos nuestra intención de salir a bolsa, confirmando nuestro convencimiento de que esta OPV es un paso muy importante para Befesa. Estamos ilusionados con dar la bienvenida a nuevos inversores en esta etapa de crecimiento rentable con Befesa”.

1 El Folleto únicamente está disponible en inglés (“Prospectus”).

La Oferta consistirá en una oferta pública de venta de la Oferta Base de Acciones, las Acciones del Greenshoe y las acciones ofrecidas sujetas a hasta un 15% de opción aumentada, cuyo ejercicio es discrecional (conjuntamente, la “Oferta de Acciones”) a inversores individuales e institucionales en Alemania, y a inversores institucionales fuera de Alemania bajo la exención del requisito de preparación de un Folleto. Fuera de Estados Unidos, la Oferta de Acciones se ofrecerá de acuerdo a la Regulation S bajo la Securities Act,de 1993 y a inversores institucionales cualificados en Estados Unidos de acuerdo a la Rule 144A bajo la Securities Act.

Citigroup, Goldman Sachs International y J.P. Morgan están actuando cómo Coordinadores Globales Conjuntos y Colocadores Conjuntos en la Oferta. Berenberg, Commerzbank, Santander y Stifel están actuando como Colocadores Conjuntos adicionales.

Sobre Befesa

Befesa es líder internacional en servicios medioambientales regulados para las industrias del acero y del aluminio con instalaciones ubicadas en Alemania, España, Suecia, Francia y el Reino Unido, así como en Turquía y Corea del Sur. A través de sus dos unidades de negocio, servicios de reciclaje de polvo de acería y, servicios de reciclaje de escorias salinas de aluminio, Befesa gestiona y recicla más de 1.300kt de residuos anualmente, con una producción de más de 600kt de nuevos materiales, que Befesa reintroduce en el mercado, reduciendo el consumo de los recursos naturales. Para obtener más información pueden dirigirse al sitio web: www.befesa.com

ADVERTENCIA LEGAL

Esta comunicación no es ni forma parte de una oferta para vender o una solicitud de ninguna oferta para comprar o suscribir valores en Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón o cualquier otra jurisdicción donde la oferta pudiera constituir una violación de las leyes o las normas de dicha jurisdicción. Los valores a los que se hace referencia en este anuncio no han sido registrados ni serán registrados con arreglo a la Ley de Valores de los Estados Unidos de América de 1933, con sus respectivas modificaciones (US Securities Act of 1933) (la “Ley de Valores”), y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos si no se hace de acuerdo con una exención de registro aplicable o si la operación no está sujeta a tales requisitos de registro con arreglo a la Ley de Valores. No habrá oferta pública de valores en Estados Unidos ni en cualquier otro lugar, excepto en Alemania.

En el Reino Unido, este anuncio se dirige únicamente a aquellas personas que: (i) sean inversores cualificados de acuerdo con la definición de la Ley de Mercados y Servicios Financieros del 2000, con sus respectivas modificaciones (Financial Services and Markets Act 2000) y cualquier medida de ejecución y/o (ii) se encuentren fuera del Reino Unido o (iii) tengan experiencia profesional en asuntos relativos a inversiones que se hallen incluidas en la definición de “inversores profesionales” según el artículo 19 (5) de la Orden de 2005 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros del 2000 (promoción financiera), con sus respectivas modificaciones (la “Orden”) o sean personas que se hallen incluidas en el artículo 49 (2) (a) a (d) de la Orden (entidades con alto valor neto patrimonial, asociaciones sin personalidad jurídica, etc.), o aquellas que queden incluidas en cualquier otra exención de la Orden (todas las personas mencionadas en los apartados (i) a (iii) anteriores, conjuntamente se denominarán “personas relevantes”). Las personas que no sean personas relevantes no deberían llevar a cabo ninguna actividad sobre la base de este anuncio ni realizar ninguna actuación en función de este anuncio ni basarse en él. Cualquier inversión o actividad de inversión que se relacione con esta comunicación sólo estará disponible y sólo se podrá realizar con las personas relevantes.

Esta comunicación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de valores. La oferta pública en Alemania se llevará a cabo únicamente a los efectos, y sobre la base de, un folleto de emisión de acuerdo con la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y el Consejo de 4 de noviembre de 2003, con sus respectivas modificaciones (la “Directiva de Folletos”) que debe ser publicado. Cualquier decisión de inversión relacionada con la oferta pública de valores de la Sociedad sólo puede llevarse a cabo sobre la base del folleto de emisión. El folleto se publicará tan pronto como sea aprobado por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero (Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)) y notificado al Bundesanstalt für Finanzdiensleistungsaufsicht (BaFin) y estará disponible físicamente y de manera gratuita en el domicilio social Befesa S.A., 2C rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, o en la página web de la sociedad (www.befesa.com).

Las declaraciones aquí contenidas pueden constituir “declaraciones a futuro”. Las declaraciones a futuro son generalmente identificables por el uso de términos como “podrá”, “será”, “debería”, “planifica”, “espera”, “anticipa”, “estima”, “cree”, “trata de”, “proyecta”, “objetivo”, “meta” o sus correspondientes formas negativas así como otras variaciones de las mismas o terminología comparable.

Las declaraciones a futuro están basadas en expectativas actuales que implican un número de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbre y otros factores que pueden causar que los resultados, niveles de actividad, rendimiento o logros reales de la Sociedad o de su industria sean materialmente diferentes de cualquiera otros futuros resultados, niveles de actividad, rendimiento o logros expresados o sugeridos por dichas declaraciones a futuro. Usted no deberá depositar confianza indebida en declaraciones a futuro y la Sociedad no se compromete públicamente a actualizar o revisar ninguna declaración a futuro que pueda contenerse aquí, bien como consecuencia de nueva información, eventos futuros u otras situaciones.

Los Agentes Aseguradores (Joint Bookrunners) actúan exclusivamente para Befesa y Triton en conexión con la Oferta. Ellos no aceptarán a ninguna otra persona como cliente suyo en relación con la Oferta y no responderán ante nadie distinto de Befesa y Triton por la protección otorgada a sus respectivos clientes, ni por la provisión de asesoramiento en relación con la Oferta, los contenidos de esta comunicación o cualquiera otra circunstancia aquí referida.

EN ALGUNOS PAÍSES, Y MÁS CONCRETAMENTE EN ESTADOS UNIDOS, LA LEGISLACIÓN VIGENTE PUEDE LIMITAR O PROHIBIR LA DISTRIBUCIÓN O DIFUSIÓN PÚBLICA DE LAS INFORMACIONES CONTENIDAS EN LOS SITIOS WEB QUE APARECEN A CONTINUACIÓN. POR CONSIGUIENTE, LE ROGAMOS NOS FACILITE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN.

Vea la versión original en businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20171019006716/es/

"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".

