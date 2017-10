La batalla por Abertis estrena el calendario de la nueva ley de opas

Cinco meses de trámites... eso si ninguno se retira antes

La pugna por Abertis entre Atlantia y Hotchief (filial de ACS) invita a repasar el nuevo régimen jurídico de las ofertas públicas de valores y, de esta forma, anticipar los siguientes movimientos que deberán realizar los dos competidores durante los casi cinco próximos meses. Por lo tanto, y según las fuentes consultadas, los accionistas pueden estar casi seguros de que no se resolverá el asunto hasta finales de marzo o inicio de abril de 2018, al principio de la próxima primavera... siempre que no se retire ninguno de los oferentes y no irrumpa un tercer competidor (en ese supuesto se volvería empezar desde cero).

Según destaca José Luis Rodríguez, socio del bufete Cuatrecasas, "se trata de la primera vez que se abre un proceso de opas competidoras, con la normativa actual de 2007". Paso por paso, el mismo experto explicó a elEconomista los escenarios a los que deberán acomodarse los dos pretendientes de Abertis.

"De momento, queda suspendido el plazo de aceptación de la opa de Atlantia y se abre un impasse hasta que la oferta de ACS reciba el visto bueno tanto por las autoridades de competencia como por la propia CNMV". Por lo tanto, el primer trabajo de ACS consistirá en obtener la aprobación de su folleto, lo que podría demorarse 20 días. Una vez logrado ese trámite, se abre un periodo de 30 días para que los accionistas acepten la oferta de ACS o la de Atlantia, cuyo plazo también se prorroga en el mismo tiempo en el caso de la italiana.

Esperado 'tira y afloja'

Puesto que inicialmente no parece que Atlantia vaya a desistir en su empeño, el mercado podría esperar un apasionante tira y afloja, con previsibles mejoras en las ofertas por parte de los dos candidatos en los siguientes meses. En el caso de la opa de Atlantia sobre Abertis, el supervisor trabajó en el asunto desde principio del pasado julio hasta inicios de este mes. Si se aplica parecido periodo en el caso de ACS, el calendario de la aprobación de la opa sobre Abertis se dilataría hasta mediados o finales de enero.

Tras la aprobación de la opa, se abriría un periodo de 30 días para la aceptación por parte de los accionistas, donde concurrirían en paralelo las ofertas de Atlantia y ACS, siempre en el caso de que ninguna de ellas desistiera antes. Por lo tanto, la agenda de la batalla por Abertis ya rondaría por finales de febrero de 2018.

"El proceso de opas competidoras establece que cinco días antes del fin del referido plazo de aceptación, cada uno de los oferentes tiene la posibilidad de realizar su última mejora a través de un sobre cerrado", añade el jurista de Cuatrecasas. De esa forma, tanto Atlantia como ACS deberán presentar sus respectivas propuestas mejoradas ante la CNMV de forma absolutamente confidencial. A partir de ese momento - o al siguiente día hábil, como muy tarde- el supervisor del mercado bursátil abrirá las plicas y comunicará las condiciones al conjunto del mercado.

Una vez conocidas las ofertas en liza, ACS no podrá alterar nunca más su propuesta por Abertis, pero sí podría hacerlo Atlantia. La normativa dispensa un trato favorable para el primer oferente al considerar que "abre el mercado y ejerce de liebre en un proceso del que otros se pueden aprovechar", apunta Rodríguez. Por lo anterior, "la regulación permite realizar un último tiro al primer oferente, pero condicionado a que la mejora supere en un 2% la mejor de las ofertas existentes". La ley también aceptaría un incremento del 5% en el número de valores ofertados, requerimiento que no se empleará, ya que las dos propuestas cubren la totalidad de las acciones.

A partir del referido último tiro tras la apertura de los sobres, los accionistas deberán elegir la propuesta que más les interese. "Lo razonable es que se decanten por la de mejor precio, pero nada les impide decantarse por otra inferior", indica el experto.

Lo que también deja claro la normativa de opas es que los accionistas de Abertis tendrán la facultad soberana de elegir la oferta que más les interese hasta el último momento, "ya que las declaraciones de aceptación que hayan podido realizar siempre serán revocables", recalca Rodríguez.

