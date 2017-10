Más de 900 empresas han salido ya de Cataluña desde el 2 de octubre, 112 este miércoles

La Generalitat se muestra muy tranquila ante el cambio de sede Social de más de 900 empresas, de momento. En efecto, saben muy bien que ello tiene un impacto propagandístico, pero económicamente muy limitado, ya que , salvo la Caixa, El Sabadell y poca cosa más NO HAN TRASLADADO SU SEDE FISCAL, que es la que en realidad importa. Así que



NO NOS DEJEMOS ENGAÑAR, muchas lo han hecho por motivos puramente " estéticos" para evitar la pérdida del mercado español.



MIENTRAS NO TRASLADEN EL DOMICILIO FISCAL HAY QUE CONTINUAR CON EL BOICOT a todas ellas, Codorniu, Freixenet, etc.



No somos tontos y queremos que se descapitalice el movimiento separatista.