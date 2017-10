Las empresas de gran consumo guardan silencio para evitar el boicot a lo catalán

Hace tiempo ya que no gasto mi dinero en productos catalanes. Ni la cesta de la compra, ni seguros, ni coche, entidades de crédito, etc...



Gasto mi dinero donde me da la gana, es de las pocas cosas que puedes escoger libremente. Me tomo esa libertad. Escojo buenos productos, si puedo ayudo a mis vecinos comprando en el barrio y a empresas de mi zona... y de paso, no ayudo a quien reniega de mi país