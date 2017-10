330 43

The Body Shop Switzerland transforma la experiencia de compra con Axway

18/10/2017 - 10:15

The Body Shop, empresa internacional de productos de belleza, confía en Axway (Paris:AXW) (Euronext: AXW.PA), catalizador de la transformación digital, para mejorar la experiencia del cliente en tiendas minoristas en toda Suiza. Gracias a Axway Appcelerator, The Body Shop ha logrado rediseñar su programa de fidelidad de clientes, integrar grandes cantidades de datos e implementar exitosamente una nueva e innovadora aplicación móvil para fomentar las compras en tienda. La nueva aplicación móvil Love Your Body Club, que funciona con tecnología Axway, ha permitido a The Body Shop ofrecer una experiencia personalizada y contextualizada a más de 90 000 clientes en Suiza.

Creada en 1976, The Body Shop es una empresa internacional de belleza ética que comercializa una gama de más de 900 productos de belleza en línea y en 2600 tiendas en todo el mundo. Para capitalizar el éxito de su negocio en Suiza y mejorar la experiencia que ofrece a sus clientes en ese país, The Body Shop ha colaborado con Axway para renovar completamente su programa de fidelidad de clientes Love Your Body Club. Disponible en iOS y Android, la nueva aplicación móvil Love Your Body Club, impulsada por Axway, utiliza Dashboard API para que los compradores reciban ofertas personalizadas, ganen vales, se inviten a eventos especiales, compren productos, vean su historial de compras y localicen tiendas. Al aprovechar los datos internos y externos utilizando una red de experiencia del cliente coherente, la nueva aplicación innovadora puede ofrecer experiencias contextualizadas notificando a los miembros del programa de fidelización las ofertas que se encuentran cerca de una tienda.

«Siempre hemos estado comprometidos en ofrecer a nuestros clientes la mejor experiencia de compra posible», comentó Angelika Lanen, directora ejecutiva de The Body Shop. «Al trabajar con Axway para aprovechar las últimas innovaciones móviles, hemos podido transformar exitosamente nuestro programa Love Your Body Club y ofrecer a nuestros clientes en toda Suiza una experiencia de compra realmente única.»

Con Axway Appcelerator, The Body Shop ha conseguido responder a las necesidades específicas del plurilingüe mercado suizo. Al incorporar una opción sencilla de cambio de idioma en la aplicación, sin necesidad de modificar la configuración del sistema del dispositivo móvil, la aplicación ofrece a los usuarios una experiencia de compra eficiente y sin contratiempos. Gracias a la API de análisis de datos The Body Shop puede realizar un seguimiento de las aperturas de la aplicación, la duración de las sesiones, el uso del dispositivo y la localización regional del cliente: elementos que sirven para mejorar la experiencia individual del cliente.

The Body Shop también ha logrado agilizar el proceso de pago al incorporar un ajuste automático y temporal del brillo de la pantalla del usuario, facilitando el escaneo de los códigos QR por el sistema de los puntos de venta. Además, el personal de la tienda puede visualizar artículos comprados recientemente por los clientes y prepararlos para acelerar los tiempos en caja.

"Muchos de nuestros clientes buscan proporcionar experiencias inmersivas al cliente mediante la creación de excelentes aplicaciones que pueden ejecutarse en una variedad de dispositivos diferentes al tiempo que se conectan a cantidades masivas de datos back-end", dijo Hendrik Unkenholz, Director de Desarrollo de Smilla AG, agencia digital responsable del desarrollo de la aplicación The BodyShop. "Gracias a Axway Appcelerator, hemos desarrollado la aplicación innovadora para The Body Shop con un tiempo de desarrollo significativamente reducido, sin comprometer la capacidad de soportar la aplicación en cualquier dispositivo. Además, con Appcelerator, hemos logrado mantener la aplicación en un solo código base, ahorrando tiempo y dinero."

«Axway Appcelerator ha permitido a The Body Shop construir nuevos modelos de compromiso digital para satisfacer las crecientes exigencias de los clientes», afirmó Nick Ferrante, vicepresidente ejecutivo de Ventas Mundiales de Axway. «Con Axway Appcelerator, The Body Shop ha conseguido aprovechar el valor de los datos para anticipar las necesidades cambiantes de los clientes y adaptarse a ellas diseñando una aplicación móvil diferenciadora que mejora la experiencia de compra y, en definitiva, promueve la lealtad a la marca e impulsa las ventas.»

Acerca de Axway

Axway (Euronext: AXW.PA) es un catalizador para la transformación. Con Axway AMPLIFY ™, nuestra plataforma de integración de datos habilitados para la nube y de participación, las empresas digitales líderes prevén, se adaptan y crecen para satisfacer las crecientes exigencias de sus clientes. Nuestro enfoque unificado, que prioriza las API, conecta los datos de cualquier fuente, aumenta la colaboración, alimenta millones de aplicaciones y proporciona análisis en tiempo real para construir redes de experiencia del cliente. De la idea a la ejecución, ayudamos a hacer que el futuro sea posible para más de 11 000 organizaciones en 100 países. Para obtener más información, visite www.axway.com/es.

Sobre The Body Shop

Fundada en 1976 en Brighton, Inglaterra, por Anita Roddick, The Body Shop es una marca de belleza internacional. The Body Shop busca lograr un cambio positivo en el mundo ofreciendo productos de maquillaje, cuidado de la piel y del cabello de alta calidad, inspirados en la naturaleza y producidos de forma ética y sostenible. The Body Shop fue pionera en la filosofía de que los negocios pueden ser una fuerza para el bien y, este carácter distintivo sigue siendo la fuerza impulsora de la marca.

