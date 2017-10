330 43

Dropbox presenta Dropbox Professional, una solución con herramientas de nivel empresarial avanzadas para trabajadores autónomos

18/10/2017 - 10:15

Dropbox ha presentado hoy Dropbox Professional, una nueva solución que pone al alcance de los trabajadores autónomos herramientas de nivel empresarial para ayudarles a almacenar, compartir y hacer seguimiento de sus archivos desde un único punto que garantice la seguridad de sus documentos.

Dropbox Professional se ha diseñado pensando en las necesidades de los trabajadores autónomos, un colectivo que se prevé que en 2022 llegue a los 47.600.000 profesionales[1]. Esta nueva oferta, que reúne las soluciones más solicitadas de Dropbox, permite almacenar, compartir y ofrecer asistencia, y además incorpora nuevas formas de presentar el trabajo. Todo esto permite a los trabajadores autónomos mostrar su trabajo de forma creativa y atractiva.

“El trabajo fluye mejor porque se está ampliando el alcance de los proyectos en los que participan los trabajadores autónomos” comenta Todd Jackson, Jefe de Producto en Dropbox. “En esta nueva forma de trabajar resulta vital causar una primera impresión excepcional. Dropbox Professional ofrece a los trabajadores autónomos nuevas formas de organizar sus flujos de trabajo; esto les permite destacar entre los demás y compartir su trabajo de forma personalizada, algo que, sin duda, resulta mucho más completo que el correo electrónico”.

Herramientas para compartir archivos que ayudan a los usuarios a presentar su trabajo de forma atractiva

Dropbox Professional ofrece herramientas de productividad y presentación muy útiles para los usuarios que trabajan por cuenta propia. Entre ellas se incluye Dropbox Showcase, una nueva función disponible a partir de hoy. En ella se concentra todo lo que los autónomos pueden llegar a necesitar para conectar con sus clientes, y les permite compartir contenidos, hacer seguimiento del client engagement y maximizar el impacto de su trabajo.

Con Dropbox Showcase los usuarios pueden reunir todo sus archivos de Dropbox en una única página que refleja su identidad corporativa y que incluye visualizaciones previas, formatos de presentación personalizados y textos informativos. Como hasta ahora, los archivos siempre están sincronizados y actualizados, incluso si se producen cambios después de compartir el expositor con el cliente (algo que no es posible cuando se envía un correo electrónico con archivos adjuntos). Además, Dropbox Showcase permite a los usuarios saber quién ve, descarga o comenta los archivos, de modo que es posible medir el impacto de su trabajo. Ahora, con la ayuda de estas funciones, arquitectos, diseñadores, comerciales y otros profesionales que manejan archivos de gran tamaño pueden trabajar en sus ideas desde el concepto hasta la presentación, haciendo que todo y todos estén siempre sincronizados.

Además de Dropbox Showcase, Dropbox Professional incluye opciones avanzadas para compartir archivos como la opción de compartir archivos protegidos por contraseña, crear enlaces con fecha de caducidad y acceder a un historial de visualizaciones detallado.

Funciones profesionales para trabajar

Dropbox Professional también incluye la función de Sincronización inteligente de Dropbox. Esta función, que es una de las más solicitadas, se presentó para equipos este enero como una de las primeras soluciones de colaboración bajo demanda con sincronización. La Sincronización inteligente permite que todos los archivos y carpetas almacenados en Dropbox sean visibles y accesibles desde el escritorio de Mac y Windows sin ocupar espacio en el disco duro. Es posible acceder a los archivos disponibles solo en línea con un sencillo clic y sincronizarlos bajo demanda. Esto permite a los usuarios organizarse mejor en un único espacio sin tener que preocuparse por el espacio disponible en el disco duro.

Dropbox Professional está disponible desde hoy mismo por 199 €/año y, además de 1 TB de espacio, incluye lo siguiente:

Función de búsqueda inteligente mejorada que se amplia a nombres de archivos, extensiones, contenido, documentos de Dropbox Paper y archivos escaneados con OCR a través de la función de escáner de la aplicación Dropbox Doc

que se amplia a nombres de archivos, extensiones, contenido, documentos de Dropbox Paper y archivos escaneados con OCR a través de la función de escáner de la aplicación Dropbox Doc Protección y seguridad de datos con historial de versiones de archivos de hasta 120 días, carpetas sin conexión móviles, borrado remoto, verificación en dos pasos y la última tecnología en métodos de almacenamiento y cifrado

con historial de versiones de archivos de hasta 120 días, carpetas sin conexión móviles, borrado remoto, verificación en dos pasos y la última tecnología en métodos de almacenamiento y cifrado Chat de asistencia prioritaria que permite a los usuarios ponerse en contacto por chat con un experto de producto de Dropbox de las 9:00 a. m. a las 1:00 a. m. UTC, de lunes a viernes (solo en inglés)

Esto no es todo: los usuarios de Dropbox Business Advanced y de niveles superiores pueden acceder a Dropbox Showcase a través del programa de acceso anticipado de Dropbox. La Sincronización inteligente está disponible para todos los usuarios de Dropbox Business en acceso temprano.

Recursos adicionales

Sobre Dropbox

Dropbox cuenta con más de 500 millones de usuarios registrados en una misma página con herramientas de colaboración fáciles de usar. Con Dropbox el trabajo en equipo es mejor tanto para las empresas más pequeñas como para las más grandes. Para obtener más información, puedes consultar dropbox.com/news.

[1] MBO Partners, The State of Independence in America, 13 de junio de 2017, http://bit.ly/2fIu3Oh

[2] Gartner no promociona a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, ni recomienda a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente proveedores con las mayores puntuaciones u otras categorías. Las publicaciones de investigación de Gartner se componen de opiniones del equipo de investigación de Gartner y no deben considerarse como una exposición de hechos. Gartner declina toda responsabilidad, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluidas cualesquiera responsabilidades de comerciabilidad o adecuación para un fin determinado.

