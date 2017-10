Adidas te invita a jugar al pádel en El Corte Inglés

¿Te habías planteado alguna vez jugar al pádel cuando estás de compras?

ADIDAS y El Corte Inglés lo han hecho posible

La marca alemana nos vuelve a sorprender con una acción inédita: la instalación de la primera pista de pádel en unos grandes almacenes. La tienda elegida ha sido El Corte Inglés de Sanchinarro y estará instalada desde este viernes 6 de octubre hasta el 6 de noviembre.

La pista estará abierta para todos los jugadores que quieran jugar un partido sin tener que pagar nada por el alquiler. Para reservarla solo tienen que adquirir en la tienda un bote de las nuevas bolas de pádel adidas adiTOUR XP.

Durante todo este mes ADIDAS ofrecerá actividades dirigidas a todos los públicos:

- Los jugadores más exigentes tendrán la oportunidad de disfrutar de los DEMO DAYS, sesiones en las que un experto ADIDAS PADEL TRAINER analizará el estilo y nivel de juego de cada participante y les maconsejará qué pala es la que mejor encaja con su juego.

- Para los que aún no han descubierto el pádel, la ADIDAS PADEL ACADEMY ha creado los WELCOME TO PADEL, jornadas específicas para tener una primera toma de contacto y empezar a disfrutar en la pista.

Para poder participar en estas sesiones es necesario reservar en Deportes de El Corte Inglés de Sanchinarro, ya que las plazas son muy limitadas.

Además ADIDAS organizará juegos los fines de semana en los que probarnos a nosotros mismos con diferentes test de potencia, control y puntería. Los que demuestren ser los mejores tendrán la oportunidad de ganar numerosos premios adidas.

La instalación de la pista empezó el martes pasado y estará lista para su inauguración este viernes 6 de octubre a partir de la 17:00. Esta pista adidas estuvo instalada meste verano en Canary Wharf, centro financiero de Londres y es en la que jugaron algunos de los mejores jugadores del mundo en la WPT LONDON EXHIBITION.

No perdáis la oportunidad de jugar en una pista única!

