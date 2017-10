Casi 700 empresas han abandonado Barcelona desde el 2 de octubre

Alguien debería aclarar porque la gente no se aclara , la diferencia entre cambiar el domicilio social , cambiar el domicilio fiscal y cambiar la sede donde se produce la actividad economica.



La actividad economica esta ligada intimamente al lugar donde esté el domicilio fiscal, por tanto las empresas que cambien su sede fiscal antes o después deberán trasladar sus fábricas , oficinas etc. o estrán cometiendo una irregularidad.



No se puede tener ell domicilio fiscal por ejemplo en Dublin con un IS del 4% para tener un beneficio fiscal enorme , y producir en España.