330 43

Gane un nuevo VW up! solo por dejar su opinión en print24.com

17/10/2017 - 10:15

- Business Wire

La tienda de impresión online, UNITEDPRINT SE, propietaria de prestigiosas marcas como print24.com, anima a sus clientes a que den sus opiniones sobre los productos y servicios de la empresa. A cambio de sus análisis, los clientes recibirán cupones de descuento y entrarán en el sorteo de premios.

La tienda de impresión online ofrece un cupón por cada opinión publicada en varios portales. Los cupones, valorados en hasta 25 euros y válidos hasta el 31 de marzo, estarán sujetos a una cantidad mínima de compra (precio del producto incluido el IVA, entrega no incluida) de 250 euros por cupón. Todas las opiniones recibidas hasta el 31 de diciembre de 2017 serán aptas para participar, independientemente de la longitud y contenido. Más información sobre esta campaña en https://print24.com/es/evalue/

Pero no solo eso, print24.com también ofrece a cada cliente que de una opinión la oportunidad de conseguir un nuevo VW up!. Ali Jason Bazooband, director gerente de innovación y marketing de print24.com, ha comentado: “La opinión de nuestros clientes es realmente importante para nosotros. Nos esforzamos constantemente por mejorar y optimizar nuestros servicios, por eso pedimos a nuestros clientes sus opiniones. No es ningún secreto que la mejor publicidad para una empresa es la recomendación de un cliente satisfecho”.

print24.com es una marca de UNITEDPRINT SE, empresa internacional de comercio electrónico de impresión y medios de comunicación orientada a la innovación. Como impresores líderes en Europa, UNITEDPRINT SE está representada en el mercado por marcas de renombre como print24, Easyprint, Unitedprint, getprint, printwhat, FIRSTPRINT, DDK PRINT BIG, infowerk, y Unitedprint Shop Services (USS). La empresa cuenta con más de 700 empleados en 26 localizaciones de todo el mundo (Alemania y otros 21 países europeos, Brasil, China, Canadá y EE. UU.) Además de los productos estándares de impresión, la empresa ofrece a sus clientes productos de gran calidad para los sectores textil, fotográfico, publicitario y gastronómico.

"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".

PUBLICIDAD