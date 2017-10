Sabadell logra plusvalía de 55 millones tras vender plataforma de gestión hotelera por 630 millones

El Sabadell logrará una plusvalía neta de 55 millones de euros en sus resultados de este año tras vender su plataforma hotelera por un importe de 630,73 millones de euros, según ha informado este martes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la sociedad filial del banco, Hotel Investment Partners, ha vendido las acciones representativas del 100% del capital de HI Partners Holdco Value Added, su plataforma de gestión hotelera, a Halley Holdco, entidad controlada por fondos asesorados por filiales de The Blackstone Group.

El banco catalán estima que la operación generará además 22 puntos básicos de capital de nivel 1 ordinario (CET1) en su posición de capital regulatorio a 31 de diciembre de 2017.

El precio de la operación dependerá de la cifra definitiva de eventuales ajustes no relevantes, condicionada a la obtención de la preceptiva autorización por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

PUBLICIDAD