Una cuarta parte de los clientes de BBVA pagará más por cuentas y tarjetas

Los bancos ofrecen un servicio en cuanto a cuentas y tarjetas. Si no cumples con los requisitos en general Pagas. es asi de simple. Hay infinidad de alternativas en las cuales estas exento de comisiones como las cuentas on-line etc.



Que pensabais que la resolucion de las clausulas suelo no iba a repercutir en nada? Muchos favores se hacen dentro de una oficina bancaria que la mayoria de la gente que no tiene necesidades no lo saben. gente que por una mala gestion financiera y no tiene dinero para pagar la luz en la mayoria de los casos se carga el recibo. Mucho increpar contra el sistema bancario y poco increpamos con la mayoria de las compañias telefonicas, el agua , el gas, el combustible pagando mas de un 50% en impuestos. Señores, deberian informarse un poquito mas y no hacer populismo barato.



