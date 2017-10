Unas 150 empresas abandonan Cataluña cada día por la inquietud política

Lógico que cierren si están a las puertas de una nueva Rusia,



Con la CUP preparando las Checas .



Lo que esta claro es que estos señores solo les duele la pela,



Si queremos que esto cambie la única solución es: NO CONSUMIR PRODUCTOS CATALANES, No SEAT, No Grifols,, no Colacao, etc, etc... que las pensiones y los ahorros peligran en Cataluña, que no nos engañen.