Los taxistas se movilizan esta mañana de nuevo para protestar contra la CNMC

Esto es muy sencillo. Señores taxistas la solución es tener coches del nivel de Uber y no los cacharros que algunos, no digo todos, llevan.Tener unas buenas Apps. Garantizarme un servicio con climatización y un precio fijado de antemano, como hacen estas empresas. Y, al igual que ellas, permitirme elegir la música o radio a escuchar. En cuanto lo hagan, desaparecerán estas empresas que, simplemente, a dia de hoy prestan un mejor servicio. Esa es la solución, y no andar cortando el tráfico a troche y moche