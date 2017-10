330 43

El 75% de las personas con obesidad cree que su alimentación es aceptable o buena

16/10/2017 - 15:01

Cerca del 75 por ciento de la población que padece obesidad considera que su alimentación es aceptable o buena, una cifra muy similar cuando hablamos de personas con un peso adecuado, según ha comentado la investigadora del Área de Nutrición y Bromatología de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, Teresa Partearroyo.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La doctora se ha pronunciado así aludiendo a las conclusiones incluidas en la comunicación 'Impacto de los factores socioeconómicos en la percepción de la composición corporal de la población española: resultados del estudio ANIBES', presentada en el marco del 21º Congreso internacional de Nutrición (INC, por sus siglas en inglés), organizado por la Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición (IUNS, por sus siglas en inglés).

Este trabajo de investigación se sitúa dentro del estudio científico ANIBES y se ha centrado en el análisis de la importancia que tiene la percepción subjetiva de cada persona, el esfuerzo para mejorar la alimentación y su nivel socioeconómico en relación con su composición corporal.

"Las personas que viven en las ciudades con mayor densidad de población y que a la vez gozan de un mejor estatus socioeconómico presentan una menor prevalencia de sobrepeso y obesidad", ha recalcado el director del Grupo de Investigación en Nutrición y Ciencias de la Alimentación (CEUNUT), presidente de la FEN y coordinador del trabajo, Gregorio Varela-Moreiras.

Además, prosigue la doctora, alrededor del 30 por ciento de las personas que padecen obesidad considera que tiene un peso adecuado, mientras que en personas que no padecen obesidad la cifra se sitúa en el 60 por ciento. "Las cifras se invierten cuando hablamos de que la percepción del peso se encuentra por encima de las recomendaciones, siendo de cerca del 70 por ciento para los que padecen obesidad y de cerca del 30 por ciento para los no obesos", ha añadido.

Del mismo modo, la mayor parte de los participantes en el estudio también han indicado que duermen una media diaria de entre 7 y 8 horas, independientemente de su índice de masa corporal.

INGESTA DE ZINC, SELENIO Y VITAMINAS A, E Y C

Por otro lado, la publicación dentro del estudio ANIBES titulada 'Reported dietary intake and food sources of zinc, selenium, and vitamins A, E and C in the Spanish population: findings from the ANIBES Study', se ha centrado en analizar la ingesta y fuentes alimentarias de zinc, selenio y vitaminas A, E y C.

"Estas vitaminas y minerales tienen un importante papel en el desarrollo de enfermedades crónicas y están especialmente involucrados en el sistema de defensa antioxidante", ha zanjado la investigadora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Granada y encargada de defender esta comunicación científica en Buenos Aires, Josune Olza.

