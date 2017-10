Codorníu traslada su sede social de Barcelona a La Rioja

Las que se han marchado y las que se marcharan, cambiaran sin duda su sede fiscal. Muchas ya lo han hecho



No tiene ningun sentido que cambien su sede social, para seguir con su sede fiscal en un territorio del que no tienen ni idea de que legislación fiscal se les va a aplicar.



y en cuanto a sus centros productivos, lo dijo muy claro Borrell, (que no es precisamente un mindundi en la UE), que en Francfort no son tontos, Y les dirán que se lleven sus centros productivos a zona euro, o de lo contrario, aranceles.