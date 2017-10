Militares, policías y bomberos, los más afectados por hipotecas multidivisa

Eligieron a funcionarios para colocarles el producto como "exclusivo"

Más de 70.000 familias españolas se mantienen a la espera de que tras la Festividad Nacional se conozca la sentencia del Tribunal Supremo que se pronunciará sobre la nulidad de una hipoteca multidivisa comercializada por Barclays y que podría marcar doctrina para los clientes de este producto bancario en España.

Una gran parte de estos afectados son miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, como policías nacionales, autonómicos y municipales, o agentes de la Guardia Civil. También se encuentran entre los colectivos afectados militares y bomberos.

Desde Asufín, Asociación de Usuarios Financieros, aseguran que las razones por las que las entidades eligieron a este tipo de clientes se fundamentan en que son funcionarios con sueldo fijo, y por tanto, "buenos pagadores". Además, se les hizo creer que las hipotecas multidivisas eran ofertas que se comercializaban de forma preferente "sólo para ellos". Finalmente, "el famoso boca a boca ayudó mucho a que se propagase este producto", aseguran a este diario. Asufín, representa en la actualidad a 6.000 afectados por productos bancarios de los que 3.000 lo son por estas hipotecas multidivisas. De ellos, la mitad, corresponden a los colectivos señalados.

Aunque las hipotecas multidivisa comenzaron a comercializarse en España en 2000, fue durante los años 2007 y 2008 cuando las entidades comenzaron a colocarlas a sus clientes, y muy especialmente, a estos colectivos. De hecho, entre estos años se comercializaron el 80 por ciento de estos préstamos. La característica de este producto es que la hipoteca se vende en otra divisa distinta al euro, en ese momento más débil, con el objetivo de pagar tipos de interés más bajos. La mayoría de estos préstamos se comercializaron en yenes o en francos suizos.

Desde Asufín aseguran que los consumidores no fueron advertidos de que la cuota hipotecaria no sólo se calculaba en función de cada mes, si no que además, se recalculaba todo el capital pendiente de pago, es decir, que cuanto más se depreciase el euro, como pasó a finales de 2008, mayor sería la deuda a devolver, y por tanto, muchos afectados se encontraron con que, a pesar de que llevaban años pagando su hipoteca, la cantidad que aún debían, era mayor a la inicialmente contratada.

Volumen de préstamos

En la actualidad, las distintas asociaciones y plataformas calculan que el volumen de estas hipotecas comercializadas en España asciende a los 17.000 millones. Patricia Gabeiras, fundadora de Gabeiras y Asociados, y abogada que ha llevado hasta el Supremo este producto, matiza que este no es el impacto que tendría para los bancos su nulidad, sino el global comercializado.

Sin embargo, desde el Banco de España reconocen a este diario que no tienen datos sobre el impacto que supondría a las entidades una nulidad masiva de estas hipotecas por parte de la Justicia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó en septiembre que hay que aplicar a estas hipotecas el mismo criterio que tumbó las cláusulas suelo. Por tanto, hay que estudiar si el banco cumplió con la obligación de informar al cliente.

La posición del TJUE, unido a que el Supremo debe seguir su doctrina, podría acelerar la situación judicial respecto a la nulidad de estas hipotecas y suponer, además, una tromba de más demandas. En la actualidad, según Asufín, ha habido en torno a unas 490 sentencias al respecto de las que el 40 por ciento falló contra del cliente.

