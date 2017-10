Al menos 540 empresas ya han abandonado Cataluña desde el referéndum del 1-O

He hablado con algun pequeño empresario y lo que mas miedo les da son la influencia de las CUP en este proceso de independencia. Esto me recuerda la revolucion rusa, donde los mencheviques se querian librar del zar usando a los bolcheviques, pero al final.... todos conocemos la historia, aunque aquellos que no la saben, como dijo aquel irremediablemente ....



Puigdemon, le recomiendo diga que no ha habido declaracion de independencia con efectos juridicos legales, disuelva el parlament y convoque elecciones para que los moderados catalanistas puedan dormir tranquilos, cosa que segun me cuentan a dia de hoy ya solo les falta no solo cambiar su domicilio empresarial, sino que seguramente decidan cambiar su domicilio familiar segun como pinte la cosa.