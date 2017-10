330 43

El Postgraduate Institute for Medicine, en colaboración con RMEI Medical Education, anuncia una campaña de concienciación educativa para el Día Mundial de la Artritis

13/10/2017 - 13:35

- Business Wire

El Postgraduate Institute for Medicine (PIM) y RMEI Medical Education (RMEI) han lanzado la primera de una serie de tres partes de acciones educativas globales en medicina para abordar las carencias actuales en la práctica médica y promover la concienciación para el Día Mundial de la Artritis centrándose en la importancia del diagnóstico temprano y el acceso a tratamiento basado en evidencias en la artritis reumatoide (RA). Los socios confían en que la primera actividad incitará a la reflexión profesional sobre el comportamiento de la práctica médica y los resultados para el paciente, mientras que los contenidos posteriores abordarán los datos emergentes en los planes terapéuticos y el tratamiento del paciente.

La serie se titula Achieving Success in RA Assessment and Management: A Learner Pathway to Improve Patient Outcomes e incorporará ciclos alternativos de educación, evaluación y reajuste del contenido para responder a las necesidades cambiantes de los profesionales médicos.

“Si el tratamiento farmacológico de la artritis reumatoide se inicia en un plazo de 12 semanas a partir de la aparición de los síntomas, podría minimizarse el nivel de impacto global a lo largo del tiempo y aumentar las probabilidades de remisión1,” señala el Dr. Jeffrey Curtis, profesor de medicina y director del Programa de Intervención Clínica contra la Artritis en la Universidad de Alabama en Birmingham (Estados Unidos). “Las directrices EULAR y ACR defienden un enfoque basado en el tratamiento por objetivos con toma de decisiones compartida. En general, se ha pasado por alto su adopción en la práctica clínica y el peso de la evidencia es que estos enfoques funcionan para optimizar la atención a los pacientes con RA”.

Cada uno de los tres cursos en línea presentarán a los estudiantes entornos educativos únicos: el primero, llamado Clinical Reflections™, utiliza un entorno clínico virtual para permitir a los alumnos replantearse sus decisiones basándose en escenarios realistas de atención al paciente y modificar sus planes de tratamiento en consecuencia para provocar cambios de comportamiento. El segundo, Clinical Convergence®, integra perspectivas en vídeo de los pacientes con contenidos clínicos para ilustrar posibles diferencias entre las percepciones de los profesionales sanitarios y de los pacientes en términos de su atención médica. El tercer y último curso, Clinical Conversations™, enseña determinadas habilidades a los facultativos, así como un proceso por pasos para integrar la toma de decisiones compartida en la atención al paciente, una competencia esencial que no suele enseñarse en las escuelas de medicina y no es utilizada debidamente por médicos de diversas especialidades y disciplinas.

Con el apoyo económico de una beca educativa independiente de Genzyme, una compañía del grupo Sanofi, y Regeneron Pharmaceuticals, esta avanzada iniciativa basada en el análisis es la primera de su tipo en el campo de la educación sobre RA.

“Puede parecer obvio por qué es importante para los pacientes con RA, pues los profesionales sanitarios que reciben educación sobre RA adaptada a los aspectos específicos de sus necesidades educativas tienden a mejorar la calidad de la atención que prestan a sus pacientes”, asegura Jacqui Brooks, MBBCh, MRCPsych, vicepresidente sénior de estrategia médica en RMEI. “Nuestra investigación ha mostrado que la monitorización proactiva de la enfermedad y la selección de las opciones de tratamiento apropiadas, en particular en pacientes con artritis moderada-grave, así como el uso de enfoques basados en la toma de decisiones compartida, son ámbitos con especiales carencias. El programa de estudios Learner Pathway sobre RA abordará estas cuestiones con especial hincapié”.

Esta iniciativa se ha diseñado para secundar la campaña “Don’t Delay, Connect Today” de EULAR, una iniciativa para aunar las voces de las organizaciones de Personas con Artritis y Reumatismo (PARE), las sociedades científicas miembros y las asociaciones de profesionales sanitarios con el objetivo de poner de relieve la importancia del diagnóstico y acceso al tratamiento tempranos.

Acerca de RMEI Medical Education

RMEI Medical Education (RMEI), fundada en 1990, es una de las instituciones de educación médica más longevas de los Estados Unidos. RMEI trabaja para impulsar el diálogo sobre los factores necesarios para una educación eficaz, con un énfasis en sofisticados análisis de los estudiantes para el diseño, la impartición y la evaluación de los programas. Al diseñar modalidades educativas innovadoras, como la plataforma Clinical Convergence™ para sus cinco áreas terapéuticas principales, RMEI se propone fomentar una mayor colaboración en el equipo sanitario y un mayor compromiso con la atención al paciente. Para más información, visite www.rmei.com, llame al 856-672-3152 o escriba a contact@rmei.com.

Acerca de EULAR

La Liga Europea contra el Reumatismo (EULAR) es una organización paneuropea sin ánimo de lucro que representa a las personas con artritis/reumatismo, profesionales sanitarios en el campo de la reumatología y sociedades científicas de toda Europa. EULAR se propone reducir la carga del reumatismo y las enfermedades musculoesqueléticas (RMD) sobre las personas y la sociedad, así como mejorar su tratamiento, prevención y rehabilitación. Promueve la transformación de los avances investigativos en mejoras de la atención diaria para las personas con RMD, y lucha para que los organismos gubernamentales de Europa reconozcan las necesidades de las personas con RMD.

Los miembros de EULAR incluyen sociedades científicas, asociaciones de profesionales sanitarios, organizaciones de pacientes, miembros corporativos y personas con RMD en toda Europa. 2017 marca el 70.º aniversario de EULAR, que supone 70 años de investigación y la colaboración entre médicos, profesionales sanitarios y pacientes. Para más información, visite www.eular.org.

1 Van der Linden MP, le Cessie S, Raza K, et al. Long-Term Impact of Delay in Assessment of Patients with Early Arthritis. Arthritis Rheum. 2010;62(12):3537-3546.

Â

"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".

PUBLICIDAD