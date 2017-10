La Audiencia de Madrid confirma el archivo de las pesquisas sobre el excuñado de Rato

La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado el archivo de la pieza separada del caso Rato que investigaba la presunta contratación irregular del que fuera cuñado del exministro, Santiago Alarcó, en Bankia, al considerar que "no existen indicios suficientes" del delito de administración desleal.

En un auto conocido hoy, la sección 23 desestima así el recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción, al que se adhirieron la Abogacía del Estado y la propia Bankia, contra el criterio del juez instructor Antonio Serrano-Arnal, que el pasado febrero acordó el sobreseimiento de las actuaciones en esta parte de la causa.

Según los magistrados, el instructor "practicó las diligencias que consideró necesarias", las cuales "acreditaron que la relación contractual era real", en tanto que "desempeñó realmente sus funciones de asesor externo de la entidad para las que fue contratado".

En concreto, el sumario del caso recoge los sucesivos incrementos salariales percibidos por Alarcó en calidad de experto en mercados internacionales de Bankia, cuyos honorarios pasaron de 120.000 euros anuales en 2011 a 480.000 euros durante el tercer año, cuantía que "no llegó a percibir al finalizar antes su contrato".

Al respecto, la Audiencia Provincial incide en que Alarcó cumplió con su función e incluso "elaboró informes y asistió en calidad de invitado a las reuniones del Consejo de Administración de la entidad" durante el periodo en el que permaneció dentro, entre el 28 de mayo de 2010 y el 13 de junio de 2012.

Por ello, asegura que "no se ha identificado un perjuicio causado a Bankia a raíz de esta relación" puesto que el contrato no fue simulado, ni los servicios de asesoría fueron "contraproducentes y perjudiciales" ni "manifiestamente deficientes o no justificaban los honorarios abonados".

Unos argumentos con los que desatiende la petición del Ministerio Fiscal, que pedía, además de la reapertura de esta pieza, las testificales tanto del director de compras como del director general de medios de Bankia en la época -Juan Antonio Arribas y Pedro Enrique Vázquez- al apreciar contradicciones entre sus declaraciones y el contenido de los documentos aportados al juzgado.

Asimismo, la fiscal Elena Lorente vinculaba a Alarcó con Vivaway y Kradonara, las dos sociedades que articularían la "estructura" supuestamente empleada por Rodrigo Rato, y recordaba que su participación en ella podría suponer un delito de blanqueo de capitales.

En este sentido, la sala responde que los hechos relativos a dichas sociedades ya son objeto de investigación en otra pieza separada, en la cual "se podrá investigar la vinculación o participación de Alarcó, siempre que el instructor lo estime pertinente".

