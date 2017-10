BBVA negocia la venta de su filial rumana a Banca Transilvania

La entidad pone en marcha un plan para digitalizar las oficinas en Turquía

BBVA mantiene conversaciones con Banca Transilvania para la venta de su filial rumana. El grupo español ha recibido muestras de interés por parte de esta entidad para la adquisición de su franquicia Garanti Rumanía.

Según la prensa local, Transilvania -de la que Caja Madrid fue accionista durante la era de Miguel Blesa como presidente- está inmersa en un proceso de expansión para convertirse en el mayor banco del país. De hecho, en la actualidad está negociando la adquisición de BancPost, que controla una cuota de mercado del 2,9%.

La operación con BBVA, en principio, no se cerraría hasta que Transilvania llegue a un acuerdo con BancPost, por lo que las conversaciones aún son preliminares. Garanti Rumanía tiene unos activos cercanos a los 2.000 millones y pertenece a la franquicia turca del mismo nombre, que en la actualidad está presionada por la caída de la lira ante el conflicto diplomático entre el país otomano y Estados Unidos y la compleja situación política interna.

Los expertos vaticinan que este año la aportación del turco Garanti en el grupo español descenderá con respecto a 2106. Hace doce meses BBVA ya se desprendió de la división de Garanti en Moscú, un mercado no estratégico. Rumanía cumple con las condiciones para que se produzca una salida, ya que no es uno de los principales actores y la franquicia no es rentable.

Las negociaciones con Transilvania se producen en un momento en que también está entablando conversaciones con el canadiense Scotia para deshacerse del 68% del capital que tiene en su división chilena.

Plan de transformación

Si finalmente Garanti sale de Rumanía, BBVA centrará su plan de crecimiento en Turquía, a pesar de las dificultades actuales. La apuesta por este mercado es clara, porque espera grandes rendimientos a largo plazo.

Por ello, esta semana ha puesto en marcha un plan de oficinas digitales para impulsar la transformación tecnológica de Garanti. La remodelación, por el momento, se ha materializado en 65 del millar de sucursales de Garanti, pero la intención es que este nuevo concepto se extienda a toda la red lo más rápido posible. Según el consejero delegado del banco, Fuat Erbil, con esta modernización la entidad "está mejorando la calidad de los servicios que ofrecemos a los clientes, sirviéndolos de la manera más rápida sin hacerlos esperar".

"Con el enfoque de ventanilla única, nos aseguramos de que nuestros empleados tengan habilidades interfuncionales y, por lo tanto, la eficiencia sea mejorada, además de aumentar la movilidad de los usuarios y la digitalización de los procesos operativos", destaca el máximo responsable de la filial turca de BBVA.

