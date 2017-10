Prisa busca ya inversores para captar 500 millones de euros

El grupo decidirá la destitución de Cebrián como primer ejecutivo

La deuda aprieta a Prisa. La editora de El País y la Cadena Ser necesita de forma urgente 956,5 millones de euros para hacer frente a vencimientos de deuda el año que viene. En este sentido, y tal como informó el miércoles elEconomista, la compañía confirmó a la CNMV que "en el proceso de desapalancamiento financiero en el que se encuentra trabajando, se están valorando diferentes alternativas, entre las cuales se incluye operaciones de fortalecimiento de fondos propios por medio de una ampliación de capital por un importe aproximado de 500 millones de euros".

La empresa asegura que "se mantienen conversaciones con diferentes accionistas e inversores", pero admite también que hasta la fecha no se ha alcanzado ningún tipo de acuerdo. La decisión de llevar a cabo una ampliación de capital ha sido una exigencia de Amber Capital, el primer accionista de la editora, ante la imposibilidad de vender Santillana por 1.500 millones.

Prisa descartó ya el proceso de venta ante las bajas ofertas presentadas el pasado mes de mayo, pero ante sus graves problemas financieros volvió a retomar las negociaciones en julio.

Oferta a la baja por Santillana

Su problema es que Rhône Capital, el único fondo que ha mostrado interés por presentar una oferta en firme, apenas está dispuesto a llegar a 1.200 millones, una cantidad que el núcleo duro de accionistas considera totalmente insuficiente.

En ese contexto, Prisa celebrará el viernes una nueva reunión del consejo de administración en un clima de máxima tensión. En el mismo, además de aprobar previsiblemente la puesta en marcha de la ampliación de capital, se anunciará la destitución del presidente del grupo, Juan Luis Cebrián, y su relevo por Javier Monzón, expresidente de Indra.

Cebrián se había quedado prácticamente sin apoyos en el máximo órgano ejecutivo. Amber Capital lleva reclamando su destitución a lo largo de todo el año y poco a poco ha ido sumando más apoyos, hasta que se han unido el Santander y la familia Polanco.

Cebrián había salvado ya in extremis el puesto en la última junta de accionistas el pasado mes de julio, al relevar al hasta entonces consejero delegado, José Luis Sainz, y nombrar en su lugar a Manuel Mirat, hasta ese momento consejero delegado de Prisa Noticias.

Su compromiso con los accionistas en ese momento era ceder el poder ejecutivo, pero en el último momento dio un golpe de mano y se aferró al cargo. Amber le dio entonces un ultimatum para que cediera la gestión a Mirat, algo que no ha ocurrido. Monzón no cuenta con el apoyo de todo el núcleo duro de accionistas, pero aun así, las fuentes consultadas por este periódico aseguran que contará con el apoyo ma- yoritario porque, según dicen, "la prioridad absoluta en este momento es despedir a Cebrián y no queda otra salida".

