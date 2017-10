El cine norteamericano y el británico rompen sus contratos con la SGAE

Pierde a Walt Disney, Warner, 20th Century Fox, Paramount o Universal

Hollywood y el cine británico rompen de forma unilateral con la SGAE a raíz de los últimos escándalos de corrupción. La Motion Picture Association of America (MPAA de acuerdo con sus inglés), la asociación cinematográfica que agrupa a las grandes productoras y distribuidoras de cine de Estados Unidos como Walt Disney, Sony Pictures, Paramount, 20th Century Fox, Universal Studios y Warner Bros; los sindicatos de guionistas y directores de este mismo país -el Script Writers Guild y el Directors Guild respectivamente-, y la entidad británica Authors' Licensing and Collecting Society (ALCS) han anunciado a la SGAE que no renovarán sus contratos tras concluir el próximo diciembre el periodo de vigencia de los mismos.

Todos ellos han abandonado a la entidad que preside José Miguel Fernández Sastrón para marcharse con DAMA (Derechos de Autor de Medios Audiovisuales), una de las firmas de su competencia, ante la falta de un acuerdo económico.

Las fuentes consultadas aseguran que se trata de un golpe muy duro para la SGAE, ya que supone perder el contrato con todos los grandes estudios cinematográficos, además de los directores y guionistas. Y eso después de haber perdido ya también hace años la gestión de los derechos de autor del cine francés.

Representación en la junta

Además del agujero económico, en los últimos días, distintos socios de la SGAE están criticando que el Colegio Audiovisual siga teniendo nueve miembros en la Junta Directiva, el 18% del total, cuando su peso real, en recaudación, no va a pasar del 5%. En esa conyuntura, según dicen algunos de estos socios, "habría que eliminar al menos seis o siete puestos para que el Colegio Audiovisual tuviera como mucho dos o tres puestos en la Junta".

Tanto la SGAE como DAMA han declinado, sin embargo, hacer ningún tipo de comentario al respecto sobre el movimiento de las organizaciones cinemtográficas estadounidenses y británicas. La marcha de Hollywood, que deja a la SGAE con prácticamente solo el cine español, acrecienta ahora las dudas sobre la viabilidad de la entidad sobre todo después de que EY, el auditor de sus cuentas, expresara ya serias dudas al respecto.

En el último informe de auditoría de sus cuentas, correspondiente al pasado ejercicio, resalta de hecho que era imprescindible una reducción de los gastos y un aumento de los ingresos.

Presupuesto

El presupuesto de la sociedad para el año 2017 prevé una cifra de recaudación de derechos de 252 millones de euros, "dado que el contexto económico continúa siendo muy negativo y no es razonable esperar un crecimiento significativo de las operaciones", según admitía la SGAE en su informe de gestión.

Según la sociedad de autores, "la evolución de la recaudación del ejercicio y siguientes dependerá de cómo finalice el proceso de negociación de las nuevas tarifas publicadas por la sociedad en julio de 2016", que implica doblar la tasa media que se cobra a las televisiones. Como consecuencia de esta negociación y hasta que se logre un acuerdo, algunos operadores están realizando ya pagos a cuenta de la tarifa que se pacte, pagos que se sitúan entre el 85% y el 72% de los que correspondería. Y todo ello bajo la amenaza de intervención por parte de Cultura, ante los sucesivos requerimientos de información a la entidad, que siguen sin completarse.

La entidad asegura que ha actuado ya contra 'La Rueda'

La Sociedad General de Autores (SGAE) asegura que antes de la intervención de la Audiencia Nacional en el fraude de La Rueda, la entidad había venido adoptando diversas medidas para su subsanación.

En un escrito enviado a este periódico por el director de los servicios jurídicos de la SGAE, Antonio Martínez Bodí, como respuesta a la información de elEconomista titulada La SGAE desafía al juez y no corta la estafa de la música en televisión, que se publicó el pasado día 28 de septiembre, la sociedad afirma que "tanto el titular publicado en la edición digital así como parte de la información contenida en dicho artículo faltan a la verdad por cuánto desde la SGAE -entidad personada en calidad de perjudicada en el procedimiento instruido por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno- se han realizado diferentes actuaciones en orden a la erradicación del problema de fondo de la denominada rueda de la música en televisión".

Medidas adoptadas

La sociedad de los autores y editores manifesta que "muchas de estas medidas fueron adoptadas antes de la intervención judicial, tales como la anulación de registros y la incoación de expedientes disciplinarios. Entre dichas actuaciones destaca el laudo dictado el pasado 19 de julio de 2017 por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, tras el el procedimiento arbitral al que se ha sometido la SGAE por acuerdo de su Junta Directiva de fecha de 21 de diciembre de 2016, y a cuyo tenor se procederá a la limitación del reparto a la franja nocturna en un máximo del 15% del total recaudado, tal y como determinó la Junta Directiva de la Entidad celebrada el 21 de septiembre de 2017".

