Bimbo traslada el domicilio de sus sociedades de Cataluña a Madrid por "seguridad jurídica"

En la vida siempre se cometen errores, todos los días, pero algunos errores perduran y acarrean consecuencias que trascienden al paso del tiempo, llegando a lastrar nuestro destino...el desafío independentista de este grupo de iluminados, será recordado en los siglos venideros, será tan recordado como la miseria que traerá al pueblo catalán, porque el daño ya está hecho, pase lo que pase, porque nadie quiere tener una cascabel en su casa, ni en su cartera de valores, ni en su lista de inversiones, al menos nadie que esté en su sano juicio, y ellos lo saben, los que aún mantienen la cordura, otra cosa es que no puedan asimilarlo, como ocurre con las grandes tragedias, el mundo ha cambiado y no permite el chantaje a los que mueven los hilos, eso se paga muy caro...ya lo están pagando, pero aún no saben lo que les costará.