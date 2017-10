A.M. Best anuncia el nombramiento de Riccardo Ciccozzi como director de desarrollo de mercado en Europa

- Business Wire

A.M. Best se complace en anunciar que Riccardo Ciccozzi ha sido nombrado director de desarrollo de mercado en Europa con efecto inmediato, como parte de una iniciativa de crecimiento estratégico en Europa continental.

Ciccozzi será responsable del desarrollo de A.M. Best en los principales mercados europeos, concretamente en el sur de Europa. Esto incluirá la creación de nuevos servicios de calificación crediticia y la gestión de las relaciones con los clientes actuales. Ciccozzi rendirá cuentas a Nick Charteris-Black, director ejecutivo de desarrollo de mercado en la región de EMEA.

Ciccozzi tiene más de 25 años de experiencia en el sector de los (rea)seguros, incluyendo experiencia con el Grupo Generali y EQECAT, el modelador de eventos y desastres catastróficos.

