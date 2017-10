TCI se alinea con Atlantia frente a la opción española de ACS en Abertis

La Abogacía del Estado analiza si el Gobierno debe autorizar la operación

The Children´s Investments (TCI) dio este martes su apoyo público a la oferta pública de adquisición (OPA) de Atlantia por Abertis sin esperar siquiera a los movimientos que pueda realizar ACS. El fondo de inversión británico, segundo accionista de Aena y que ha elevado su participación en Abertis hasta el 2,67% -desde el 1,4% anterior-, protagonizó antes de verano un enfrentamiento con el Gobierno por el veto de éste a que el gestor aeroportuario lanzara una oferta por la concesionaria que preside Salvador Alemany, como promovía la propia TCI.

Su respaldo oficial a la oferta de Atlantia enfría las expectativas respecto a que ACS pueda lanzar una OPA competidora en los próximos días. No en vano, TCI habría sido uno de los fondos a los que ACS habría tanteado en los últimos meses como posible aliado para estructurar la contraoferta. En una nota, el fondo que lidera Christopher Hohn, valora que la adquisición de Abertis por Atlantia forjará "un operador mundial de infraestructuras con una relevante diversificación geográfica y capacidad de generación de caja".

Con la declaración pública de apoyo a Atlantia, TCI se posiciona enfrente del Gobierno, que ha mostrado abiertamente sus reticencias a la opción italiana y desde un principio ha tratado de alentar la posibilidad de que hubiera una alternativa con capital español.

Las discrepancias entre TCI y el Gobierno se originan por la condición de pública de Aena, lo que impide a la compañía tomar decisiones con agilidad. Un escenario que ha pesado asimismo en la reciente dimisión de José Manuel Vargas como presidente. Su sustituto se conocerá previsiblemente este miércoles, según admitió el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

En los próximos días

Desde el Gobierno se ha activado la maquinaria legal para obligar a Atlantia a solicitar la autorización del consejo de ministros. La compañía italiana considera que no tiene por qué hacerlo. Sin embargo, tanto el Ministerio de Fomento como el de Energía opinan de forma contraria, al afectar a la titularidad de las concesiones de autopistas estatales que tiene Abertis en España y al accionariado de Hispasat, en la que el Estado tiene derecho de veto.

En este escenario, el Gobierno ha pedido a la Abogacía del Estado que analice si Atlantia tiene obligación de solicitar alguna de estas autorizaciones, según avanzó De la Serna. "En todo caso, será el Gobierno de España, y no Atlantia, quien determine si es precisa o no la autorización", subrayó el ministro, quien se acoge al artículo 31 de la Ley de Autopistas relativo al cambio de titularidad de las concesionarias de autopistas. Atlantia alega que esto no se produce, ya que sólo toma el control de la matriz -Abertis-. La resolución se conocerá en los próximos días.

17,375 euros

Abertis cerró el martes en máximos históricos. La cotización de la concesionaria, que ha cambiado su sede de Barcelona a Madrid por la deriva catalanista, alcanzó los 17,375 euros, tras subir el 0,14%. Este aumento se produjo a pesar de que las acciones de Atlantia se contrajeron el 1,33% en la sesión, hasta los 27,4 euros.

