CaixaBank y Sabadell trasladarán también su sede fiscal fuera de Cataluña

Es una pena lo que esta pasando, Cataluña se queda en la ruina por cuatro locos,



La mejor solución que estamos viendo es :







NO CONSUMIR PRODUCTOS CATALANES, OJO con las etiquetas que se esconden, mirar el NIF, No SEAT, NO Mango, Colacao, etc, etc... y mucho ojo con los dineros, que nos están engañando que el único que garantiza los depósitos es el estado Español, saquen su dinero de Cataluña ahora que están a tiempo.