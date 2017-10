Campaign, el nuevo Ikea que garantiza muebles para toda la vida

La compañía estadounidense Campaign, con sede en California, ha nacido con la meta de quitar el sambenito de desechable al tipo de mobiliario que se compra para montar en casa. "Usted puede tener muebles portátiles que se mueven fácilmente y que duren para toda la vida", asegura la empresa en su página web. Por el momento solo vende sillones a un precio de unos 1000 dólares.

La filosofía de Campaign está marcada por el espíritu del "mobiliario de campaña" que utilizaron los soldados británicos durante los siglos XIX y XX, y su know how se encuentra en la intersección de la calidad y la movilidad. "Nuestro son duraderos, trabajadores, solucionadores de problemas y construidos para durar ( ) Nuestra misión es diseñar productos que complementen la forma de vivir, no la limiten", explican.

Con el sello "Made in America", los sillones y sofás de esta compañía están construidos a partir de marcos de acero laminados en frío y cortados por láser, patas de madera maciza para la resistencia, una espuma de poliuretano de la alta elasticidad y durabilidad, y unas cubiertas intercambiables para asegurar longevidad. Además, Campaign da la posibilidad de personalizar las cubiertas y patas, y asegura que sus muebles se montan en minutos y sin necesidad de ningún tipo de herramienta.

También, este fabricante está comprometido con hacer la menor huella ambiental posible y asegura que utiliza materiales ecológicos para crear muebles 100% reciclables. El acero es americano, la madera es de las tierras del medio oeste y los tejidos son de fabricación sostenible.

A diferencia de otros cadenas de muebles de montaje, Campaign ha querido mejorar el servicio al hogar a través de una entrega a domicilio gratuita y en un plazo de hasta siete días. Por ello, no han olvidado presentar sus muebles en un packaging sencillo e inteligente y que "no sacrifica el estilo o la calidad".

