Toshiba presenta una revolucionaria batería para el coche eléctrico: 320 km de autonomía con 6 minutos de carga

Amigo..... esto ya es otra cosa.



Quien me haya leído en anteriores veces, habrá visto que soy un verdadero anti-electrico, pero no porque quiera contaminar, ni porque sea un retrógrado, simplemente que con las baterías actuales, tanto para eléctricos puros, como para híbridos, ( aunque los segundos son mucho mas viables )...es que es de todo punto imposible aventurarse en un viaje, con un coche con una mole de 100 Kg, y que para recargar necesita 10 horas....



Por el motor eléctrico no es, porque por su simpleza, es mas duradero que los de combustión y mas si son modernos, pues están llenos de dispositivos precisamente para evitar emisiones, que les hacen ser mas complejos, mas delicados, y merman sus prestaciones.



Felicidades JAPONESES, como siempre en la vanguardia de la tecnología.