Un estudio de fase III con los cigarrillos de investigación SPECTRUM® de 22nd Century demuestra que es muy probable que una reducción inmediata a un nivel muy bajo de nicotina ocasione menos daños

10/10/2017 - 10:20

22nd Century Group, Inc. (NYSE American: XXII), una empresa de biotecnología vegetal centrada en la reducción del daño causado por el tabaco, ha anunciado hoy que la Dra. Dorothy Hatsukami reveló en la quinta conferencia anual sobre la reglamentación del tabaco del Centro del Comportamiento y la Salud de Vermont los hallazgos fundamentales de un esperado estudio de 20 semanas con 1250 pacientes que comparaba la evolución de distintos fumadores asignados a: i) una reducción inmediata a cigarrillos de muy bajo nivel de nicotina; ii) una reducción gradual a cigarrillos de menor contenido en nicotina; o iii) cigarrillos con un contenido normal de nicotina. Los resultados de este influyente estudio de fase III, diseñado para determinar cuál es el enfoque que mejores efectos tiene en los fumadores, se publican apenas semanas después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE.UU. anunciara que dicha agencia está ejerciendo su autoridad para exigir un nivel bajo de nicotina (a niveles no adictivos) en todos los cigarrillos combustibles vendidos en Estados Unidos de conformidad con la Ley de prevención del tabaquismo en las familias y control del tabaco.

La Dra. Hatsukami, codirectora del Centro de Evaluación de la Nicotina en los Cigarrillos y catedrática de psiquiatría y directora de los programas de investigación sobre el tabaco de la Universidad de Minnesota, ha dirigido este innovador estudio de fase III que se ha llevado a cabo en 10 ciudades de Estados Unidos e incluyó participantes de todos los perfiles demográficos.

22nd Century ha sido el proveedor exclusivo de los cigarrillos de investigación con muy bajo nivel de nicotina y otros cigarrillos SPECTRUM utilizados en el ensayo de 1250 participantes de la Dra. Hatsukami y en al menos otros 16 ensayos clínicos. De hecho, 22n Century es la única empresa del mundo capaz de cultivar tabaco con un nivel de nicotina de solo 0,4 mg por gramo de tabaco, lo cual supone una reducción de nicotina de más del 95 % en comparación con el tabaco de los cigarrillos convencionales. Muchos científicos de todo el mundo creen que un tabaco con un nivel tan bajo de nicotina es poco o nada adictivo.

Aunque los detalles del estudio de fase III de la Dra. Hatsukami aún están siendo sometidos a una revisión inter pares, la doctora ha divulgado la respuesta a la cuestión principal del estudio que analizaba si es mejor un enfoque inmediato o gradual en la reducción de la nicotina. La Dra. Hatsukami declaró manifiestamente y con convicción en la mesa redonda de la conferencia de Vermont que «es más probable que un enfoque inmediato [en la reducción de la nicotina] ocasione menos daños». Asimismo, la Dra. Hatsukami señaló que los datos del estudio muestran que es menos probable que se busque compensar el tabaquismo con una reducción inmediata en la nicotina y que «hay una mayor probabilidad de que se deje antes de fumar» con el enfoque inmediato en la reducción de la nicotina.

A continuación de la intervención de la Dra. Hatsukami, tomó la palabra el Dr. Stephen T. Higgins, director del Centro de Reglamentación del Tabaco de la Universidad de Vermont, quien anunció a los presentes en la conferencia: «Presentaré pruebas de que la reducción del contenido de nicotina disminuye el potencial de adicción del tabaco entre personas con enfermedades psiquiátricas o desventajas socioeconómicas acordes con pruebas anteriores de muestras de la población fumadora adulta general». Además del hallazgo de menos indicios de adicción en los fumadores de los cigarrillos con un nivel bajo de nicotina de 22nd Century, el Dr. Higgins halló que «los cigarrillos con un nivel bajo de nicotina no muestran evidencia de compensación del tabaquismo».

El Dr. Jonathan Foulds, de la Universidad Estatal de Pensilvania de Medicina, también realizó un llamamiento a la acción en la conferencia, retando a los científicos asistentes a denegar a la industria del tabaco cualquier distracción o estrategia que pueda ser utilizada para retrasar la obligación prevista por la FDA de reducir la nicotina de los cigarrillos a niveles muy bajos y no adictivos. El Dr. Foulds indicó a continuación lo que está en juego: «Esta medida [la reducción del contenido de nicotina de los cigarrillos] podría suponer una de las mayores mejoras en la salud pública que se han visto en este país».

«Teniendo en cuenta los resultados de numerosos estudios de fase II y III que se han llevado a cabo con cigarrillos con muy bajo nivel de nicotina, ahora contamos con pruebas concluyentes e irrebatibles de que dichos cigarrillos disminuyen la dependencia al tabaco, reducen el número de cigarrillos consumidos al día y aumentan los intentos de los fumadores de dejarlo», explicó Henry Sicignano III, presidente y director ejecutivo del grupo 22nd Century. «Con el poder de salvar millones de vidas y evitar que una nueva generación de jóvenes sea adicta al tabaco, los cigarrillos con un nivel muy bajo de nicotina poco o nada adictivos son la mejor estrategia de reducción del daño».

Acerca del grupo 22nd Century, Inc.

22nd Century es una empresa de biotecnología vegetal centrada en la ingeniería genética y el fitomejoramiento para aumentar o disminuir el nivel de nicotina en las plantas de tabaco y el nivel de cannabinoides en las plantas de cánnabis. La misión principal de la empresa en el caso del tabaco es reducir el daño causado por el tabaquismo y, en el caso del cánnabis, desarrollar cepas de cáñamo/cánnabis patentadas para importantes medicamentos nuevos y cultivos agrícolas. Visite www.xxiicentury.com y www.botanicalgenetics.com para obtener más información.

