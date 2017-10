330 43

McChrystal Group amplía su presencia europea con la inauguración de su oficina de Londres

9/10/2017 - 14:30

- Business Wire

McChrystal Group, una firma global de servicios de asesoramiento y desarrollo de liderazgo, ha inaugurado una nueva oficina en el centro de Londres (Inglaterra). La empresa ha estrenado esta sede en respuesta a la continua demanda de sus servicios en el Reino Unido y los mercados europeos.

Chris Fussell, co-fundador de McChrystal Group, antiguo SEAL de la Marina estadounidense, autor de súperventas (Foto: Business Wire)

La oficina estará encabezada por Ash-Alexander Cooper OBE, director de McChrystal Group experto en ampliar la oferta de la compañía y en el desarrollo de equipos de liderazgo para sus clientes. En 2016 abandonó su carrera en el Ministerio de Defensa británico, después de 22 años de servicio, tras haber pasado 82 meses dirigiendo operaciones en entornos complejos y hostiles. Desde que se unió a McChrystal Group ese mismo año, ha liderado con éxito numerosas operaciones de compromisos de clientes en Norteamérica, Europa, Asia y América del Sur, especializándose en los sectores de la sanidad, las infraestructuras, la minería y los minoristas.

“Estamos muy entusiasmados con tener la oportunidad de aumentar nuestra presencia europea y fortalecer nuestras relaciones en todo el mundo. Nuestro enfoque de ‘equipo de equipos’ ha demostrado tener un éxito sin precedentes con nuestros clientes a nivel mundial, y vamos a continuar centrándonos en un servicio de calidad superior dirigido a nuestros clientes de la región de EMEA desde nuestra nueva sede en Londres” ha afirmado el General (retirado) Stan McChrystal, que fundó McChrystal Group en 2011.

“Estamos encantados de ampliar oficialmente nuestro alcance en Europa y fuera de ella, en un momento en que el ambiente rara vez ha sido tan incierto o complejo”, ha añadido Alexander-Cooper. “Con  el Brexit en ciernes, existe una necesidad aún mayor de adaptabilidad organizativa y liderazgo efectivo. McChrystal Group cuenta con la experiencia, las herramientas y un equipo sobresaliente para asociarse y apoyar a los clientes en estos tiempos difíciles”, ha agregado.

El enfoque “equipo de los equipos” de McChrystal Grupo se describe en el libro superventas del New York Times Team of Teams: New Rules of Engagement for a Complex World (2015; Portfolio/Penguin Random House), que fue co-escrito por el general McChrystal y su ex ayudante de campo y co-fundador de McChrystal, Chris Fussell. Fussell fue comisionado como Oficial Naval de los Estados Unidos en 1997, y pasó los siguientes 15 años en equipos de SEAL de la Marina de Estados Unidos, facciones líderes en zonas de combate de todo el mundo. Desde entonces, el libro ha sido ampliamente aceptado en el mundo empresarial como una hoja de ruta para combinar la agilidad, adaptabilidad y cohesión de un pequeño equipo con el poder y los recursos de una organización gigante.

Fussell ha publicado ahora la secuela de Team of Teams,el superventas del Wall Street Journal One Mission: How Leaders Build a Team of Teams (2017; Macmillan). La secuela ofrece estudios de casos prácticos y una guía tangible para que las compañías destruyan los silos, mejoren la colaboración y eviten las guerras de influencias. Ambos libros están disponibles en los EE.UU., Reino Unido y Europa.

Fussell y el Alexander-Cooper están disponibles para entrevistas con los medios de comunicación en Londres, del 9 de octubre al 13 de octubre. Para reservar un encuentro con cualquiera de ellos, comuníquese a través de las vías de contacto para medios, a continuación.

ACERCA DE McCHRYSTAL GROUP

McChrystal Group , fundada por el General (retirado) Stanley McChrystal en 2011, es una empresa de servicios de asesoramiento y desarrollo de liderazgo mundial compuesta por una mezcla diversa de profesionales militares, académicos, empresariales y de sectores de inteligencia, que se especializa en la transformación de las compañías estancadas y aisladas en “equipos de equipos” cohesivos y adaptables. La firma trabaja con empresas de todo el mundo desde sus oficinas en Alexandria, Virginia (EE. UU.), y Londres (Inglaterra). Para obtener información sobre cómo trabajar con McChrystal Group, póngase en contacto con Ash-Alexander Cooper para Europa o contact@mcchrystalgroup.com a nivel mundial.

"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".

