Quinto día consecutivo de paralización en Navantia en la Ría de Ferrol por la huelga de auxiliares

Hace unos años, se construyó un barco mercante en Bazán Ferrol, ahora Navantia, y cuando lo entregaron, hizo su primera singladura de mar, los ascensores no funcionaban, la tripulación se puso a revisarlos y en el interior, tenían soldados ángulo de hierro, y estaban cubiertos con estopa, a modo de literas, es decir, cobraban las "horas extras" por velar y lo que hacían realmente era pasar la noche durmiendo, luego no nos extrañe que a día de hoy NAVANTIA, esté como esté, y así mil y una historias, desde hacer comilonas dentro del astillero con asado de cabritos dentro de los talleres incluidos, a demás actividades "laborales", y no hablemos del "cartucho", que lleno de viandas navideñas, les dan por esas fechas a los trabajadores, activos y jubilados o viudas.