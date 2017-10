"Prisa exigía el 20% de los derechos a los autores por difundir su música"

"Prisa exigía en la década de los ochenta y los noventa hasta el 20% de los derechos a los autores para difundir su música en Los 40 Principales y el resto de sus cadenas, con las que mantenía prácticamente un monopolio en el panorama musical español". Teo Cardalda, uno de los autores más reconocidos de aquel momento, líder de grupos como Cómplices, junto a María Monsonís, insiste en que "todo era legal", pero admite también que la única manera de sonar en la radio era pasar antes por caja.

"Prisa te lo pedía que le cedieras los derechos y no había otra manera, pero al final era un toma y daca. Fue una costumbre", asegura. Una costumbre en la que todos los grupos musicales de la época tuvieron que participar. La empresa propietaria de Cadena SER, Los 40, Cadena Dial o M80, montó un conglomerado para facturar gracias a los autores.

Según informó el diario El Mundo el pasado 15 de septiembre, Prisa sacaba rendimiento económico a esta actividad a través de la sociedad Nuevas Ediciones, a donde iban a parar parte de los derechos de grupos como Hombres G, Duncan Dhu, Seguridad Social, Alaska y Dinarama o Celtas Cortos, entre otros muchos.

Diferencias con La Rueda

Cardalda insiste en que aquella práctica no tiene nada que ver con el presunto fraude entorno a La Rueda, el entramado por el que un grupo de autores de la SGAE creaba música de baja calidad y registraban "falsos arreglos" sobre obras de dominio público para después ponerlas a nombre de testaferros y empresas editoriales y cobrar así de las televisiones.

El autor de obras tan conocidas como Malos tiempos para la lírica o Es por ti, apunta que todo el mundo ha pagado y cedido derechos a las editoriales "porque no hay ninguna otra manera de poder difundir tú música", aunque señala también que "yo me autoproduzco mi propia música".

Frente a lo que dice Teo Cardalda, desde la Coalición Autoral, una organización con más de 400 socios y que representa, entre otros, a Alejandro Sanz, Antonio Carmona, Antonio Orozco, Amaral, Bebe, Dani Martín, Marta Sánchez, Melendi, Pablo Alborán, Juanes, Rosario Flores, Rosana, Kiko Veneno o Malú, aseguran que las radios no cobraban directamente a los autores, sino que las editoriales cerraban acuerdos para ceder parte de los derecos a las radios para la promoción de los discos.

Cesión de las editoriales

"No eran los derechos de los autores, sino de las propias editoriales", dicen. Es algo, según aseguran desde esta organización, que "ha pasado siempre". La Coalición Autoral dice que el caso de las televisiones es distinto porque "no te programan si no les cedes antes tus derechos de autor".

La situación actual en las televisiones es lo que ha provocado, precisamente, que el judez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno hayaampliado la investigación por el presunto fraude de la música en la SGAE a un total de 33 personas y 70 empresas. Todo mientras que la Policía ha pedido también al juez investigar también al propio presidenet de la entidad, José Miguel Fernández Sastron, algo a lo que, por ahora, el magistardo Ismael Moreno ha rechazado.

Muy complicada parece también, en cualquier caso, la posición del actual director general de la SGAE, Luis Felipe Palacios, después de que el comité de empresa pidiera a Fernández Sastrón la semana pasada su destitución después de haberse hecho pública una conversación suya admitiendo que no puede controlar los ingresos y gastos de la sociedad.

