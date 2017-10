Los consejos de Abertis, Cellnex, GVC Gaesco y Colonial estudian trasladar su sede fuera de Cataluña

#19 PEPE ¿qué te fumas?



Pásanos el nº de tu camello, porque si no vas fumado es incomprensible las paridas que dices. Eso o que vives en un mundo imaginario y eres incapaz de ver la realidad.



1- La independencia no se va a producir, como mucho una declaración simbólica.



Arturo Más ya se echó para atrás diciendo que no Cataluña no estaba preprarada.



Por si fuera poco la manifestación por la Unidad de España de ayer cuya cifra de asistentes más baja triplicaba a la mayor manifestación independentista. La cifra más alta la superaba X10. Como en el medio está la real diría que se manifestaron 7 veces más que cualquier manifestación independentista.



LA MAYORÍA SILENCIOSA QUE SE SIENTEN EUROPEOS, ESPAÑOLES Y CATALANES SE EXPRESÓ AYER.



2- A ninguna empresa le va a interesar pagar impuestos para un mercado tan escaso como Cataluña.



Y, como a Puchdemoncho se le ocurra ploclamar la independencia no sólo se van a trasladar sedes sociales, se van a trasladar fábricas (cuando se vaya la SEAT los independentistas estáis acabados) y con ellas se irán los trabajadores y sus familias dejando Cataluña hecha un solar.



3- Ya se está notando el boicot a los productos catalanes



4-¿Con qué váis a financiar vuestra deuda?



España os compró 52000 Millones de los 75000 Millones de deuda actual que tiene Cataluña.



Si hay un impago y con la calificacicón de deuda basura que tiene Cataluña, NADIE OS VA A QUERER PRESTAR DINERO.



5-¿Qué significa esto?



No podréis pagar Sanidad.



No podréis pagar Educación.



No podréis pagar a los Mossos.



No podréis pagar los subsidios por desempleo.



No podréis pagar las Pensiones.



No podréis pagar NADA.



En una cosa "casi" tienes razón: Cataluña se os va a hacer muuucho más grande a los 4 gatos nazionalistas independentistas que os váis a quedar allí.