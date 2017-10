Cuatro cotizadas catalanas en el Ibex mantienen su sede social en Cataluña

Catalina y Esperpiño



Catalina era una mujer de buena familia de Barcelona, ahorradora y trabajadora, humilde y devota.



Esperpiño era un hombre de Madrid, poco culto, con mucha historia, no sabía muy bién como ganarse la vida, pero muy atractivo



En los últimos años empezó a beber, empezó a convertirse en una persona intratable, difícil, soez a veces, chulo y prepotente.



Así que Catalina se lo advertía, pero él seguía sin escuchar, se lo dijo una y mil veces pero él seguia sin cambiar.



La gota que colmó el vaso fué que él le levantó la mano delante de todo el mundo, le dijo que sin él se acabaría el mundo.



Veremos qué decide hacer Catalina, Esperpiño ya no tiene remedio, a no ser que cambie e intente reconducir su vida en pareja