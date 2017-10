Aguas de Barcelona (Agbar) también decide trasladar su sede social de Barcelona a Madrid

Todo esto ya se lleva diciendo no meses, sino años. Los indepes siempre han negado esta posibilidad, han dicho que era falso la caída de la actividad en la Canadá francófona y que Cataluña independiente sería un lugar idílico.



No creo que vayan a cambiar de opinión ahora. Están dispuestos a sacrificarlo todo, incluso la convivencia y la cohesión social -porque no me creo que no quieren ser solidarios con el resto de España... ¿van a ser solidarios entre ellos? JA- y llevar a su región no al precipicio, sino a estrellarla (nunca mejor dicho) contra el fondo del abismo.



Hace falta que empiece a pasar el tiempo. La economía pone a cada cual en su sitio.