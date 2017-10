330 43

Befesa S.A. planea una OPV para el Q4 de 2017

Javier Molina, CEO de Befesa, ha dicho: “Befesa ha crecido de manera exitosa bajo titularidad privada en los últimos años. La salida a bolsa marca un paso importante en el desarrollo estratégico de nuestra Compañía, y estamos listos para ello. Dicha salida a bolsa nos dará mejor acceso a los mercados de capital, lo que nos permitirá tener la flexibilidad necesaria para continuar nuestro camino de crecimiento y el desarrollo de nuestros ambiciosos planes para los próximos años."

Befesa es líder en servicios de reciclaje de polvo de acería y escorias salinas en sus principales mercados europeos, con una cuota de mercado estimada de entre el 45% y el 50%. La Compañía opera plantas en Alemania, España, Suecia, Francia y el Reino Unido, así como en Turquía y Corea del Sur. Befesa se beneficia de una regulación medioambiental cada vez más estricta, así como de tendencias macro económicas encaminadas hacia una mayor sostenibilidad y soluciones más respetuosas con el medioambiente, de una relación con los clientes fuertes y duraderas y de una mayor demanda de producción de acero y aluminio lo que se traduce en un aumento de la demanda de sus servicios.

Befesa proporciona importantes servicios a sus clientes. Befesa recoge y recicla residuos peligrosos de los productores de acero y aluminio. Para estos productores, el reciclaje de dichos residuos es obligatorio y está estrictamente regulado en la mayoría de las geografías. Befesa es una parte fundamental e integral de la cadena de valor de sus clientes. Sus dos segmentos son:

Servicios de reciclaje de polvo de acería: En su segmento de servicios de reciclaje de polvo de acería, Befesa recoge y recicla polvos de acería y otros residuos de acero generados en la producción de acero mediante horno de arco eléctrico (EAF), acero inoxidable y acero galvanizado. Genera ingresos mediante el canon por los servicios de recogida y tratamiento de polvos de acería generado por los productores de acería y mediante el reciclaje de los polvos de acería para producir óxido Waelz, producto rico en zinc y muy demandado por las fundiciones de zinc para la producción de zinc metal.

Servicios de reciclaje de escorias salinas de aluminio: en su segmento de servicios de reciclaje de escorias salinas de aluminio, Befesa recicla escorias salinas generadas por productores de aluminio secundario así cómo SPL (Spent Pot Linings) generados por productores de aluminio primario, por un canon de servicio, tratando estos materiales y vendiendo los concentrados de aluminio recuperados, óxidos de aluminio y sal a los productores de aluminio, cerrando así el ciclo de producción y de reciclaje.

En la actualidad Befesa es propiedad de fondos gestionados por la firma de private equity Triton que adquirió Befesa a Abengoa S.A. en 2013. Bajo la propiedad de Triton, Befesa ha invertido significativamente para hacer crecer el negocio orgánicamente, así como mediante adquisiciones.

En los 12 meses terminados el 30 de junio de 2017, Befesa ha llevado a cabo un fuerte crecimiento, así como una alta utilización de la capacidad de sus plantas acompañada de una mayor rentabilidad. Los ingresos de la Compañía durante este periodo ascendieron a 685 millones de euros siendo el EBIT ajustado de 133 millones de euros (margen del 19,5%). Esto representa un significativo aumento en comparación con el año 2016, en el cual Befesa generó unos ingresos de 612 millones de euros y un EBIT ajustado de 103 millones de euros (margen del 16,9%).

Aspectos destacados de Befesa

Posición líder en mercados con favorables macro-tendencias que respaldan los servicios de reciclaje de residuos de polvo de acero y de escorias salinas de aluminio y SPL

Una cuota de mercado de entre el 45% y el 50% sobre la capacidad instalada en Europa en ambos segmentos

Se espera que el aumento de la población y de la industrialización impulsen la producción de acero y aluminio

Regulación medioambiental más estricta a nivel mundial obligando a los productores de polvos de acería y de escorias salinas a reciclar los residuos peligrosos de manera sostenible

Mayor uso de acero y de materiales galvanizados de calidades más altas con un mayor contenido de zinc aumentando el valor de los polvos de acería

Las tendencias dentro de la industria de automoción hacia materiales ligeros impulsan la producción de aluminio y, por tanto, la demanda de servicios de reciclaje de aluminio de Befesa

Ventaja competitiva por la cercanía de las instalaciones a los clientes

Buena localización en Europa occidental, Turquía y Corea del Sur cerca de los principales clientes, permitiendo a Befesa prestar servicios a la inmensa mayoría de la demanda regional

Prestación de servicios medioambientalmente esenciales a clientes a largo plazo

Befesa se centra en la gestión de residuos peligrosos estrictamente regulados, lo cual es esencial para que las instalaciones de sus clientes puedan continuar funcionando

Relaciones leales y duraderas con los clientes, habiendo éstos confiado en Befesa desde hace más de 20 años en ambos segmentos, proporcionando ingresos relativamente estables y una demanda previsible de sus servicios

El liderazgo de Befesa en la tecnología de proceso garantiza servicios fiables a sus clientes

Modelo de negocio de servicios con un posicionamiento competitivo protegido

Limitado riesgo de entrada de nuevos competidores, debido al conocimiento técnico requerido, la necesidad de hacer frente a importantes inversiones iniciales, así como la obtención de licencias y permisos necesarios los cuales crean una gran barrera de entrada

En el pasado no se han observado procesos de integración vertical por parte de los clientes

Debido a que no hay una alternativa al reciclaje, no existe un riesgo de sustitución evidente

Crecimiento atractivo y altos márgenes combinados con demostrada resiliencia y generación de caja a lo largo del ciclo

Sólido crecimiento en ventas sustentado por un aumento de los volúmenes desde 2013 de manera sostenible

Crecimiento anual a doble dígito en EBIT ajustado desde 2013; fuerte impulso en la primera mitad de 2017 con 69 millones de euros de EBIT ajustado comparado con los 39 millones obtenidos en el mismo período del año anterior

Bajas necesidades de capital cómo puede verse en la reducida y estable depreciación y amortización, así como un atractivo margen de EBIT ajustado (aprox. 19.5% durante los 12 meses finalizados el 30 de junio de 2017)

Alta y estable generación de caja debido a los bajos requerimientos de capex de mantenimiento

Márgenes estables asegurados a través de coberturas a largo plazo

Estrategia de crecimiento bien definida

Crecimiento a futuro impulsado por mayores tasas de utilización en las plantas existentes, aumento del contenido de zinc en el polvo de acería, aplicación continua de medidas de mejora operativa así como la ejecución de proyectos bien definidos qué aportan un crecimiento gradual

Cinco proyectos de crecimiento en los dos segmentos identificados y presupuestados con cortos plazos de amortización en línea con proyectos anteriores

Equipo directivo experimentado y disciplinado con una sólida trayectoria de crecimiento

Experimentado equipo directivo con una larga experiencia en la industria– Javier Molina (CEO) +20 años en Befesa, Wolf Lehmann (CFO) se unió en el año 2014 y cuenta con +20 años en funciones de liderazgo financiero y operativo, Asier Zarraonandia (Vicepresidente, Servicios de Reciclaje de Polvo de Acería), con + 15 años en Befesa, Federico Barredo (Vicepresidente, Servicios de Reciclaje de Escorias Salinas de Aluminio) +25 años en Befesa

Exitosa reorientación y expansión del negocio a través de un plan de crecimiento orgánico y de adquisiciones, así como la desinversión de los negocios no estratégicos

Historial de crecimiento internacional y asignación disciplinada de capital

Resumen de la Oferta

Befesa planea sacar a cotizar sus acciones en el mercado regulado de la bolsa de Fráncfort (Prime Standard). La oferta de acciones secundarias actualmente en propiedad de Triton consistirá en una oferta pública de venta en Alemania, así como colocaciones privadas en algunas otras jurisdicciones y permitirá ajustar el capital flotante tras su salida a bolsa.

Triton planea proporcionar acciones secundarias adicionales para una potencial colocación de hasta un máximo de un 15% de la oferta original,

A la fecha de este comunicado, Triton cuenta con una participación indirecta superior al 90% sobre Befesa y pretende mantener una inversión significativa tras la IPO para participar en el desarrollo a largo plazo de la Compañía. Befesa tiene un periodo de bloqueo de 6 meses para Triton y la Compañía, así como de 12 meses para los altos directivos de la Compañía.

Citigroup, Goldman Sachs International y J.P. Morgan actúan como Coordinadores Globales Conjuntos y Colocadores conjuntamente en la Oferta. Berenberg, Commerzbank, Santander y Stifel actúan como Colocadores adicionales y conjuntamente.

Sobre Befesa

Befesa es un líder internacional en servicios medioambientales regulados para las industrias del acero y del aluminio con instalaciones ubicadas en Alemania, España, Suecia, Francia y el Reino Unido, así como en Turquía y Corea del Sur. A través de sus dos unidades de negocio, servicios de reciclaje de polvo de acería y, servicios de reciclaje de escorias salinas de aluminio, Befesa gestiona y recicla más de 1.300kt de residuos anualmente, con una producción de más de 600kt de nuevos materiales, que Befesa reintroduce en el mercado, reduciendo el consumo de los recursos naturales. Para obtener más información pueden dirigirse al sitio web: www.befesa.com

