Fuga de empresas en Cataluña: Klockner, la última en cambiar Barcelona por Madrid

Ves Puigdemont, como no todos quieren ser independentistas?



No quieras imponer lo que tú quieras. El pueblo catalán es más que vosotros, y por encima, todavía queda el español.



Has jugado, y has perdido. Has ido por lana, y has salido trasquilado. A la otra, vuelves!



Si ya no vais a gobernar jamás!



Aquello vuestro fue a causa del cabreo por los casos de corrupción del PP y por el lío en el PSOE, si no, no sacáis ni para sellos.