La textil catalana Dogi se traslada de Barcelona a Madrid

Para PERICO DE LOS PALOTES:



Ya sabemos que los catalanes también sabeis boicotear, lo llevais haciendo toda la vida.



A partir de ahora vais a tener que acostumbraros a vivir como Andaluces y Extremeños, a ver como pasan las empresas de largo y a que otras comunidades que se lo llevan todo y con sueldos el triple que el tuyo os llamen vagos y no porque no quieras trabajar sino porque no hay donde.



España se va a independizar de Cataluña.



Os vais a comer vuestros productos.



Pues muy bien, adios...