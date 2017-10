Los 'lobbies' extranjeros: Cataluña no es atractiva si abandona la UE

#5 Solo te ha faltado decir, Espanya ens enganya...



De verdad, ser Nazi es una enfermedad mental, no?



Se empieza pensado que la gente que no es de tu pueblo no habla catalán por tocarte la moral, y se acaba pensando en que si un español (o varios) retira millones de euros de bancos que cabe alguna posibilidad de que acaben gestionados por los nazis catalanes, es por inquina, y no por miedo.



Juegate tu tus ahorros. El ministro ya salió a tranquilizar. Algún periodico de tirada nacional (no los he visto todos), ya dice que el boicot no es bueno para España...



Conozco gente que ha perdido mucho con el popular. Si tu te la quieres jugar, no acuses a los que no somos ludópatas de maquinar contra nadie.



Por cierto, la "mayoria silenciosa" de Catalunya, es la que tiene que dar la cara.



Y solucionar sus problemas de forma "autónoma". Sino, para que sirve el estado autonómico.