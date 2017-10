El desconocido rey de la mantequilla fabrica un tercio de lo que se consume en EEUU

Multiplica su fortuna gracias al nuevo auge de la mantequilla

Uno de los productos de mantequilla de la marca Grassland. Foto: Grassland.com

Dallas Wuethrich no es un nombre conocido, ni a nivel mundial ni en su país de origen, Estados Unidos. Ni siquiera tiene página en Wikipedia. Y sin embargo cuenta con una fortuna de 2.200 millones de dólares que no hace más que crecer. No en vano, produce un tercio de la mantequilla que se consumirá en EEUU este año, es decir, unas 300.000 toneladas.

Wuethrich era el presidente de Grassland, una compañía fundada en 1904 por su abuelo John. Se unió a la compañía en 1967, tras pasar tres años en la universidad, cuando la empresa fabricaba la trigésima parte de mantequilla de lo que hace actualmente. Después de fusionar los negocios familiares de distribución y manufactura en 1989, en 2005 compra West Point Dairy Products, que tenía un 10% de la producción nacional en ese momento, y en 2016 adquiere Alcam, que contaba con el 1,5% del mercado.

Así, los ingresos de Grassland han aumentado un 46% en los últimos cinco años hasta alcanzar 1.740 millones de dólares en 2016, según fuentes consultadas por Bloomberg. Para elaborar su producto estrella reciben más de dos millones de kilogramos diarios de leche de 850 productores.

La compañía se ha aprovechado el constante aumento en el consumo de mantequilla en EEUU que se viene produciendo en los últimos años. El Departamento de Agricultura estima que el consumo per cápita será de 2,7 kilos al año, un valor que no se alcanzaba desde inicios de los años 70. De hecho, a inicios del siglo XX la media superaba los 8 kilos por persona y año, pero con el auge de un sustitutivo como la margarina desde la Segunda Guerra Mundial, el consumo de mantequilla se redujo estrepitosamente hasta estabilizarse en el entorno de 2 kilos per cápita en los últimos 40 años.

