Fuga de empresas de Cataluña: Banco Sabadell, Gas Natural, CaixaBank, Oryzon, Eurona, Dogi...

El movimiento de empresas tiene su importancia pero no es más que un escudo para su propia defensa, sin renunciar a nada. Se irán donde más les convenga. Yo he cambiado la comercializadora de Gas Natural a Iberdrola. Estoy dejando el banco Sabadell. He dejado de entrar en bares por tener cerveza damm. He dejado de comprar las pizzas de Mercadona por ser de Casa Tarradellas. Y por mucho cambio de sede social de empresas, no voy a cambiar de nuevo. He encontrado otras empresas y marcas que me gustan tanto o más y me tratan igual o mejor. No es un boicot sino una decisión particular que no tendrá trascendencia pero que a mi me dejará más tranquilo. Algo se ha roto en cuestión de confianza y eso va a tardar en arreglarse.