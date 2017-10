Junqueras niega que se esté produciendo una fuga empresarial de Cataluña

A estos hay que echarlos, o terminarán con toda la riqueza de cataluña. Son zoquetes, que no serían nadie, si no hubieran planteado nuevos retos a la población, como la independencia. Han querido hacer ver un mundo de maravillas si alcanzaran la independencia. Si no fuera así, serían peones y de los últimos de partidos democráticos.



Han querido ser, o mejor, parecer distintos para atraer. Pero, todo ello, haciendo trampas. Y aqui, en democracia no hay atajos fuera de la ley.