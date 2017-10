Feijóo anuncia una oferta pública de empleo con 14.000 nuevos puestos

#6 Te veo un poquito pesiimista. No has contado los tontolabas, garrulos, patanes, cenutrios, capullos, tronaos, okupas, pijiprogres, etc,,,, Aún así, la gran mayoría de los ciudadanos de este país nuestro, es gente magnífica. Podría citar un montón de datos que lo demuestra.