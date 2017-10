Inmoglaciar negocia con tres fondos de inversión una alianza financiera

La familia Moreno quiere mantener el control de la promotora

Proyecto de Inmoglaciar con Aquila Capital en La Moraleja

Nueva alianza a la vista en el sector promotor. Inmoglaciar, la inmobiliaria de la familia Moreno, se encuentra en conversaciones con tres fondos internacionales que quieren convertirse en socios de la compañía en su apuesta por el ladrillo español.

Entre los candidatos se encuentran el fondo Cerberus, según han confirmado fuentes del sector, y también ha sonado el nombre de Apollo. Ambos llevan tiempo intentando ganar posiciones en el mercado residencial en nuestro país y seguir así los pasos de otras firmas, como Castlelake, que prepara la salida a bolsa de Aedas Homes, Värde, que adquirió junto a otros inversores la promotora de Juan Antonio Gómez-Pintado, Vía Célere, o Lone Star, que se hizo con la cartera de suelos y activos de Kutxabank y lanzó Neinor Homes con Juan Velayos al frente. Tras colocar el 60 por ciento de la promotora en su salida a bolsa y después de una operación de venta acelerada de acciones, mantiene ahora el 12,92 por ciento.

En el caso de Inmoglaciar, se rumoreó en un principio sobre una operación en la que el nuevo socio se quedaría con el 75 por ciento del capital, sin embargo, fuentes cercanas al proceso han explicado a este medio que la familia Moreno no va a ceder el control de la compañía, por lo que la asociación con el fondo sería más bien financiera y en caso de que entrara en el capital de la promotora no sería de forma mayoritaria. Si bien, todos estos detalles se están negociando actualmente con estos tres fondos, en un proceso en el que no se han fijado plazos.

La inmobiliaria que preside Ignacio Moreno y que cuenta con una trayectoria de 30 años maneja cifras muy relevantes dentro del sector, ya que prepara la entrega de 1.100 viviendas para el próximo año y otras 800 unidades para 2019. Además, la firma tiene cerradas opciones de compra de suelo para entre 3.000 y 4.000 viviendas más, que se sumarían a las 2.700 viviendas que está produciendo ahora.

Inmoglaciar se dedica también a la gestión de cooperativas y de sociedades para fondos extranjeros, y cuenta con una línea de negocio de vivienda de lujo a través de la marca Ónice.

Por otro lado, la compañía tiene una alianza para proyectos puntuales con el fondo Aquila Capital.

