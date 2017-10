Telepizza ofrece a Pizza Hut gestionar su marca en mercados internacionales

La cadena confirma a la CNMV que mantiene negociaciones para una alianza

Pablo Juantegui, presidente de Telepizza.

Mejor unidos. Telepizza confirmó este martes a la CNMV que está negociando una gran alianza corporativa con Yum!, el gigante norteamericano propietario de Pizza Hut, para dejar de competir en el exterior y caminar juntos en los mercados internacionales.

En un comunicado remitido a primera hora de la mañana al supervisor de los mercados, la compañía explicó que "en la actualidad está manteniendo conversaciones con Yum! Brands sobre las condiciones bajo las que la sociedad podría operar tiendas Pizza Hut en diversos mercados, incluyendo Latinoamérica, así como otras fórmulas de colaboración entre las marcas Telepizza y Pizza Hut".

Conversaciones en curso

Por contra, y frente a los rumores de los últimos días en el mercado, la empresa insistió en que no se contempla la entrada de Yum! Brands en su capital. "Las conversaciones están en curso y, por tanto, no es posible asegurar en este momento que éstas resultarán en una operación entre dichas sociedades", concluyó la cadena que preside Pablo Juantegui, la primera del mundo no estadounidense de reparto de pizzas a domicilio.

Los títulos de la compañía española subieron tras publicarse la noticia un 3,3%, aunque pasados unos minutos de la apertura la revalorización se moderó, especialmente tras descartarse una operación de compra. Así, al cierre de la jornada Telepizza subió solo un 0,75% en bolsa, hasta 4,97 euros por título.

Tal y como informó el martes elEconomista, Telepizza y Yum! tiene una estrategia de crecimiento muy similar. La norteamericana, que además de Pizza Hut es propietaria de las cadenas Kentucky Fried Chicken (KFC) y Taco Bell, cuenta con un total de 43.500 restaurantes en todo el mundo y el 75% de ellos opera en régimen de franquicia.

Aunque mucho más pequeña, Telepizza, que tiene actualmente 1.440 restaurantes y opera en 20 mercados, tiene también el 67% de sus locales en régimen de franquicia. Según aseguran fuentes próximas a la operación, la posible alianza entre Telepizza y Pizza Hut está generando, sin embargo, una cierta desconfianza entre algunos franquiciados de la cadena que, a la espera de cómo se concreten finalmente el acuerdo, sobre todo porque se trata de dos firmas que compiten ahora abiertamente en el mercado internacional.

La alianza con Pizza Hut supondría, en cualquier caso, un paso más en la estrategia de crecimiento emprendida por el equipo gestor que lidera Juantegui y que está basada en la firma de acuerdos internacionales para acelerar el desarrollo del negocio.

Otros acuerdos

Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Irán, un país con casi 80 millones de habitantes. La cadena española firmó el año pasado un acuerdo con Momenin Investment Group (MIG), una de las mayores corporaciones empresariales de la antigua Persia, para abrir 200 locales en los próximos diez años. Esta alianza contempla la apertura, en concreto, de alrededor de 20 establecimientos al año y una inversión por parte de MIG de 100 millones de dólares (unos 94 millones de euros).

En la misma línea, el año pasado se alcanzó un acuerdo para la apertura de hasta 100 locales en Arabia con Emtyaz Catering Company, compañía filial del grupo Al Bayan Holding. Y del mismo modo, se ha aliado a Karali Ventures Limited, el mayor franquiciado de Burger King en Reino Unido, para abrir 80 locales. Telepizza, que facturó el año pasado 517 millones de euros, pretende dar ahora un paso de gigante.

