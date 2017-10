Oryzon Genomics anuncia el cambio de su sede de Barcelona a Madrid

A los listillos obreros catalanes que por trabajar menos horas anuales que muchos otros obreros españoles se llevaban unos salarios de aúpa ( mozos de cuadra, empleados de fábricas de grupos multinacionales, quimiqueras, laboratorios, ...) preparaos a partir de estas fechas y empezad a hacer cuentas porque la gente en el resto de España ha tenido una paciencia infinita con la región más favorecida desde la época de los Reyes Católicos cuando peteneciais al Reino de Aragón y os empezasteis a apropiar de la lengua valenciana. Despues todo el Imperio tenia que comprar vuestros productos más caros y de peor calidad (hay vida mas alla de Montserrat paletos nazionalistas) y fue el origen de revueltas en las colonias. Os inventais una guerra de secesión que no existio, volveis a avivar una Guerra civil a partir del 34 que casualmente os aplasto la República ( con los mismos protagonistas que ahora se han apoderado de las calles que son los etarras de la CUP). Y cuando lo teneis todo (fábricas, industrias, subvenciones europeas a gogo para los criaderos de cerdos transgénicos, aeropuertos y puertos pagados por el resto de España, comunicaciones que sólo unos pocos favorecidos poseen, etc..) la gran mayoría gracias a vuestro querido Paquito (si ese al que el politizado Barsa es el único club que no le dio una medalla SINO 2). Para más Inri y como sois muy valientes vais y poneis a vuestros abuelos e hijos a las puertas de los colegios (que debían haber cerrado ese cuerpo de traidores y desleales llamados Mozos de Cuadra por lo patético de su actuación) eso dice mucho de vuestro adoctrinamiento talibán y victimista propio de los nazionalistas supremacistas (ya teneis al asesino Otegui, si uno de los de Hipercor, a Maduro , a Farage como garantes de vuestra madurez democrática). Y así desde que alguno de los infames presidentes de España os iba concediendo prebenda tras prebenda a costa del resto de las regiones que hasta hace no mucho os veiamos como una referencia y un ejemploa seguir. El fin de la historia es que unos Golpistas amparándose en una tómbola de votación ( usada de escaparate para su fin último) deciden que hay que declarar la independencia en una parte del territorio español por sus huevos y el resto (ejercito incluido) les vamos a aplaudir. Lo teneis jodido anormales porque allí hay muchos millones de gente que se siente catalana y española y si hay que ir a ayudarles no os va a gustar a los nazionalistas como acaba la historia aunque no hace tanto se produjo algo muy similar y del que nadie salio bien parado por inconscientes como ellos. Mirad donde va el dinero de vuestra Generalidad ( Andorra, Suiza, Caiman Islands...) que lo están moviendo desde hace años y quizas os eestán engañando desde dentro zoquetes. saludos y viva España y No vais a estar sólos porque esto no ha hecho más que comenzar y ayudaremos a quién lo pida y los gritos ya se oyen.