Iberdrola encarga a Citi vender sus almacenes de gas por 1.000 millones

Pide a Trump un permiso para una línea de 1.200 MW con Canadá

Iberdrola ha contratado a Citi para vender su negocio de almacenamiento de gas natural en Estados Unidos. El consejero delegado de Avangrid, Jim Torgerson, explicó el pasado mes de febrero en la presentación de resultados que "estamos explorando todas las opciones estratégicas" y los almacenes quedan fuera de las guía de crecimiento del beneficio por acción de la compañía. Iberdrola pierde otra recomendación de compra: JP Morgan lo deja en mantener.

La compañía eléctrica se desprendió hace unos años de estos almacenamientos, así como de su negocio de gas por cerca de 1.000 millones cuando entró en el país con la compra de Energy East. En aquella ocasión, los compradores fueron UIL -la actual Avangrid, tras su fusión con Iberdrola EEUU- y ahora puede volver a salir de los mismos, aunque la cantidad lógicamente será inferior a los ingresos logrados en aquel momento.

La empresa registró unas pérdidas de 40 millones de dólares por los almacenes de gas el año pasado y calcula que estas instalaciones pueden seguir aportando pérdidas al negocio si los mantiene. De hecho, los cifra entre 8 millones y 10 millones de dólares en 2020. La compañía mantiene todavía 25 millones de dólares de depreciación de este negocio y otros 25 millones en costes por intereses.

Iberdrola además está desarrollando el Enstor Waha Storage que podría llegar a suministrar a México este mismo año.

La eléctrica española no contemplaba en su plan de negocio 2016-2020 desinversiones, por lo que no tendrá prisa para colocar estos activos y esperará a que le llegue una buena oferta por los mismos. No obstante, se ha ido desprendiendo de algunos activos no estratégicos y su filial en Estados Unidos le ha dado ya esta calificación a los mismos. Asimismo, Avangrid prepara un importante plan de ajuste de gastos en los que se prevé que se racionalice su presencia actual en cerca de 160 edificios que tiene en propiedad o alquilados y de diferente tamaño para reducirlo en, al menos, 50 edificios y lograr una mayor concentración de sus actividades. La compañía cuenta en estos momentos con una flota de cerca de 4.000 vehículos y se está planteando reducirla en un 10%, es decir, alrededor de 400 vehículos menos, con lo que lograría el consiguiente ahorro en carburante y mantenimiento.

Por otro lado, la compañía Central Maine Power solicitó a finales de julio un permiso presidencial a Donald Trump para desarrollar y operar una línea de transmisión eléctrica a través de la frontera entre los Estados Unidos y Canadá para llevar energía hidroeléctrica a Nueva Inglaterra. Avangrid, la marca de Iberdrola, ha propuesto construir la línea de transmisión de 1.200 MW de New England Clean Energy Connect, que iría desde la frontera canadiense hasta una subestación en Lewiston (Maine).

El proyecto fue uno de varios presentados en respuesta a la Solicitud de Propuestas de Energía Limpia de Massachusetts, con el objetivo de ayudar a los servicios públicos a obtener 9.450.000 MWh de energía. Central Maine está entre un grupo de empresas que compiten por desarrollar proyectos de transmisión.

