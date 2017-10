Giovanni Castellucci (Atlantia): "La crisis catalana no afecta a la OPA por Abertis"

Esperan la luz verde de la CNMV a la operación "dentro de muy poco"

El consejero delegado de Atlantia, Giovanni Castellucci, aseguró este lunes que la oferta pública de adquisición (OPA) de la concesionaria italiana sobre Abertis sigue su camino y confió en que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dé luz verde a la operación "dentro de muy poco", según señaló a elEconomista en el marco del 15º Foro de Diálogo Italia-España celebrado en Roma. Sobre la crisis catalana, el directivo aseguró que la situación en Cataluña "no tiene ninguna consecuencia directa sobre la oferta".

"Nosotros pensamos que no hay motivos para que la CNMV no apruebe dentro de muy poco el folleto, a no ser que se consideren manifestaciones de interés a través de la prensa de carácter pseudonacionalista", afirmó Castellucci en relación a la posible contraoferta que ACS sigue analizando junto con fondos de inversión internacionales y que, a priori, contaría con el beneplácito del Gobierno español. "Pero estoy seguro que esto no influenciará el comportamiento de una autoridad profesional como la CNMV, cuyo trabajo respetamos profundamente", abundó el ejecutivo italiano.

Segun el consejero delegado de Atlantia, el visto bueno de la CNMV y la aprobación de la Comisión Europea, prevista para el 13 de octubre, "no están relacionadas", "No veo razones por las que la autorización de la CNMV no llegue dentro de muy poco" añadió.

Finalmente, Castellucci explicó que la oferta de Atlantia "no tiene ninguna relación" con la fusión frustrada entre Autostrade y Abertis de hace una década, ya que se trata de operaciones "totalmente diferentes". El directivo italiano defendió que con la operación "nacerá un líder global con raíces sólidas en Italia y en España".

"Abertis seguirá cotizando en Madrid, aumentará su talla gracias a la transferencia de nuevos activos y mejorará su capacidad de inversión, gracias a la mejora del rating que llevaremos como dote, como demuestra la perspectiva positiva de Standard&Poors", agregó.

