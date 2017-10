Empresarios valencianos piden unidad por el Corredor Mediterráneo sin escollos territoriales ni políticos

El 'lobby' AVE cita a más de 2.000 líderes del sector en Madrid

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) presenta el canal online del corredor Mediterráneo.

El ciclo de encuentros empresariales itinerantes por el Corredor Mediterráneo ferroviario llega este martes a Madrid con un cambio de estrategia: se reunirán el mundo empresarial y el político, por primera vez en las citas organizadas por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) en el último año, en todas las regiones que atraviesa el trazado de esta infraestructura. El ministro de Fomento, Íñigo De la Serna, y los presidentes de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, y de Murcia, Fernando López Miras, han confirmado su asistencia a una cita a la que el lobby ha invitado, también, a sus homólogos en Cataluña, Carles Puigdemont, y Andalucía, Susana Díaz.

El objetivo principal es escenificar la necesaria unidad de esfuerzos entre territorios -al margen de intereses políticos- y entre sector público y privado para impulsar una infraestructura clave para la mejora de la competitividad, el crecimiento del sistema productivo, de la exportación y la atracción de inversiones, al mejorar la vertebración de España con Europa.

Los países que recorre el Corredor -con 3.500 kilómetros, desde España hasta Hungría- suman el 54% de los habitantes y el 66% del PIB. En el caso de España, los territorios que atraviesa centran el 45% del PIB, el 47% del tejido productivo y el 46% del empleo.

El lobby AVE -que reúne a los cien principales líderes empresariales valencianos y tiene como máximos exponentes a Vicente Boluda, presidente de Boluda Corporación Marítima, y Juan Roig, presidente de Mercadona- prevé que asistan a la cita de esta tarde, en Ifema, más de 2.000 representantes del mundo económico y de la sociedad civil de toda España. Entre ellos, estarán los presidentes de la patronal nacional, CEOE, Juan Rosell, y los de las patronales de las comunidades del Mediterráneo; los presidentes de sus cámaras de comercio y el de Cámara España, José Luis Bonet, y líderes empresariales como Luis Aires, de BP; Juan José Brugera, de Colonial y Círculo de Economía; José Ignacio Goirigolzarri, de Bankia; Clemente González, de Aliberico, y Javier Vega de Seoane, de DKV y Círculo de Empresarios.

Se espera que De la Serna ratifique, ante ellos, el compromiso del Gobierno con el Corredor. El ministro ha dado un vuelco a la política de su antecesora, con un impulso a la inversión comprometida y la revisión de aquellos tramos de la red donde las obras estaban paradas o avanzan a ritmo más lento.

La cita en Madrid cierra un ciclo por el Corredor Mediterráneo que ha recorrido La Encina (Alicante), Tarragona, Murcia y Almería, con unos 2.000 asistentes. A ellos se suman los 12.000 firmantes de la campaña online #QuieroCorredor.

La sombra del conflicto en Cataluña

La situación que atraviesa Cataluña arroja algunas incertidumbres sobre el desarrollo del Corredor Mediterráneo a corto plazo, debido, sobre todo, a su impacto en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Si el PNV cumple su amenaza de no apoyar las cuentas del Gobierno de Rajoy, se prorrogarían las de 2017, lo que limitaría la capacidad inversora. Ximo Puig, recibe este miércoles, en Valencia, al ministro de Fomento. "Es hora de pasar de las palabras a los hechos; queremos cifras concretas en los presupuestos", afirma. En esa línea se pronunció, en julio, el presidente del lobby AVE, Vicente Boluda, que dijo que "lo que no está en Presupuestos, no existe".

PUBLICIDAD