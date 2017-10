El 'family office' Weston Hill compra iDental por 25 millones de euros

En palabras de Luis Sans "iDental ha desarrollado a lo largo de sus años de existencia un modelo único en España que ha logrado democratizar la atención odontológica y los implantes dentales para llegar a una amplia capa de la población que no podía acceder a ella por la barrera del precio" FALSO



No han democratizado nada, doblar precios de presupuesto para después realizar cuantiosos descuentos y quedarse en precios parecidos a los de mercado, pero con peores materiales y profesionales con poca experiencia no es nada novedoso. El marketing, que te viste a la mona de seda.